Se billederne: Smuk flagdag

»Jeg er overordentligt glad for, at vi fik en dejlig dag og at vejret var med os,« siger han.

Æresstenen som blev rejst i 2014 er nu også et samlingssted og stoppunkt for The Baton Run, en organisation som arbejder for og har veteraner som medlemmer samt veteraners pårørende. De markerede deres ære for faldne veteraner ved at løbe stafetløb med start søndag kl. 17.00 i Slagelse og stop i Roskilde, Taastrup og Frederiksberg og afslutning ved ceremonien på Kastellet i København. De 20 løbere og en række hjælpere holdt stop ved Æresstenen i Taastrup kl. 5.30 mandag morgen og holdt en lille ceremoni og blomsterlægning. Garderforeningen mødte også op denne tidlige morgenstund sammen med en lokal repræsentant fra De Blå Baretter.