Se billederne: Pokalfest i blå-hvide farver

Pokalen fra Lokalavisen Taastrup gives for en stor idrætspræstation eller en ekstraordinær stor lederindsats gennem mange år. Denne gang var det en stor idrætspræstation, der blev honoreret, nemlig håndboldafdelingens U14 drengehold. Holdet har den forløbne sæson vundet alt, hvad det har deltaget i. Blandt holdets store resultater i sæsonen er sejr i Norden Cup i Göteborg, som er det uofficielle nordiske mesterskab, Prague Cup med hold fra hele Europa, GOG-cup med alle de bedste hold fra Danmark sam region øst mesterskabet.

På grund af drengenes alder under 15 år kunne de ikke inviteres med som deltagere i festen. I stedet fik de opgaven at servere for gæsterne. På den måde kunne det også holdes skjult til det sidste, at de i virkeligheden var med til fest som hovedattraktion og ikke kun som vandbærere for festdeltagerne.