Se billedserie Der er mulighed for masser af sjove aktiviteter på det nye idrætsanlæg ved Gadehavekvarteret, som onsdag blev indviet. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Nyt idrætsanlæg indviet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Nyt idrætsanlæg indviet

Taastrup - 22. december 2016 kl. 15:03 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter kun fire måneders anlægsarbejde blev det nyrenoverede idrætsanlæg ved Gadehavekvarteret indviet onsdag eftermiddag.

Indvielsen sker knap fire måneder efter byrådets beslutning om at bevilge syv millioner kroner til etableringen af et aktivitetsområde i Gadehavekvarteret som led i kvarterets områdefornyelse - penge, som pludselig blev tilgængelige, da byrådet besluttede at droppe renoveringen af rådhuset i år til fordel for at bygge et nyt i de kommende år.

- Anlægget, som vi står i her, giver masser af muligheder for leg og bevægelse både for dem, som bor her i området, og for skoler, institutioner, foreninger, sagde borgmester Michael Ziegler (K), da han onsdag talte ved den officielle indvielse.

Fodbold, streetcricket, baseball, futsal, flag-fodbold, ballbouncer, rundbold, stikbold, høvdingebold, streethockey, streetbasket, rulleskøjteløb og streettennis blev nævnt som idrætsformer, der kan dyrkes i det nye anlæg.

- Målet er netop at skabe flere muligheder for at være fysisk aktiv, flere mødesteder og større tryghed i området. Vi har også tyndet ud i beplantningen. Det er med til at åbne området op og gøre aktiviteterne mere synlige, så endnu flere har lyst til at komme og være med, lød det fra borgmesteren.

Selvom det renoverede anlæg er til gavn for hele Gadehavekvarteret, er der en særlig markant glæde at mærke hos HTI Fodbold, der længe har haft et stort og udtalt ønske om at få kunstgræs, og nu kan bruge banerne til at træne udendørs i vinterhalvåret.

- Vi er lykkelige, for nu kan vi bruge banen hele året rundt. Normalt mister vi medlemmer om vinteren, der først kommer igen i sommerhalvåret. Nu kommer her mere liv, og det er vigtigt for området, siger formand for HTI Fodbold, Barbara Frederiksen.

Også klubbens ungdomsformand er glad.

- Det er helt ubeskriveligt. Da vi fik at vide, at pengene blev bevilget, troede jeg ikke på det til at starte med. Heller ikke at det ville ske inden året var omme. Det var først, da jeg så borgmesterens opslag på facebook om det, at det gik rigtigt op for mig, og jeg fik da også tårer i øjnene, siger ungdomsformand i HTI Fodbold, Ilknur Kekec.

Ilknur Kekec har gennem sit arbejde i fodboldklubben en del kendskab til Gadehavekvarteret.

- Det nye idrætsanlæg har ikke kun betydning for HTI Fodbold. Det betyder også meget for området. Både beboerne og skolen skal bruge banen til idræt. Anlægget giver mere belysning. Før kunne man ikke se, hvad der skete på banen, folk turde ikke krydse banen efter mørkets frembrud. Nu kan man se hinanden gennem området fra den ene side af anlægget til den anden, siger hun.