Se billedserie Lars Kiefer fra Grennessmindes Økologiske Gartneri med dværggeden Tanus i favnen. Gedekiddet hilser på en af Torstorps beboere. Det er anden gang, at Tanus er med sin mor på »job« som besøgsdyr på plejecentret. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Geder og kaniner får smilet frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Geder og kaniner får smilet frem

Taastrup - 30. maj 2017 kl. 11:22 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Når nu beboerne ikke kan komme til os, så må vi jo komme ud til dem.«

Sådan siger værkstedsleder Lars Kiefer fra Grennessmindes Økologiske Gartneri, som hver måned besøger beboere på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter.

Forleden brugte 18 beboere en times tid sammen med dværggederne My og Tanus, kaninerne Molly og Ninus samt marsvinene Piv og Peanut - det var omtrent dobbelt så mange fremmødte beboere end ellers.

Faktisk er den besøgsordning, som Grennessminde har sammen med Torstorp, så vellykket, at det er planen fra Grennessmindes side at udvide besøgsordningen som et tilbud til resten af kommunens plejecentre.

»Fordi det går så godt med vores besøg her, er vi nu parate til at udvide tilbuddet om at få besøgsdyr ud til de øvrige plejecentre i Høje-Taastrup. Lige nu er vi ude på besøgsdag her på Torstorp en gang om måneden, men vi vil gerne gøre det til en ugentlig begivenhed at tage ud til et plejecenter, for det giver en bedre rutine og holder dyrene til ilden,« siger Lars Kiefer.

Han mener, at besøgsdagene en win-win situation for både plejecentret, gartneriet og dyrene. For beboerne på centret glæder sig, eleverne fra Grennessminde bruger tid på at forberede turene og lærer på samme tid om dyrepleje og ansvar ved at være med. Og dyrene, de får masser af æble- og gulerodsgodbidder og opmærksomhed, mens de er på plejecentret. Så meget, at i al fald dværggedene plejer at falde i søvn på køreturen retur til gartneriet.

Skaber liv i huset »Hovedformålet med besøg af dyrene fra Grennessminde her hos os, er, at vi gerne vil skabe liv i huset. Vores beboere har forskellige sygdomme og baggrunde for at være her, men vi kan se, at det skaber smil og socialt samvær på en anden måde end ellers, at dyrene er her den ene gang om måneden. Vi ser også, at når beboerne får et dyr i favnen, så begynder de helt automatisk at klappe og kæle det, og er der nogen, der ikke selv har lyst til det, så stiller jeg mig gerne ud midt på gulvet, så eksempelvis My kan hoppe op på mig og spise en bid æble,« fortæller koordinator Anders Pedersen fra Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter.

På plejecentret er det ham og en kollega, der står for aktiviteten.

Netop My har en særlig hilsen til Anders Pedersen. Så snart den sorte dværgsged træder ind på plejecentret, sender hun en stribe sorte små spejderhaglslignende kugler ud på gulvet. Men det tager Anders Pedersen ganske fredeligt.

»Jeg er beredt, My,« siger han henvendt kammeratligt til geden, idet han finder en kost og fejebakke frem og får afføringen af vejen, inden nogen træder i den.

Glæde hos beboerne I fællesrummet breder smilene sig ganske rigtigt på beboernes læber, da de ser og især får lov at røre ved de seks fremmødte besøgsdyr.

Snart er rummet så fuld af både dyr og mennesker, at der faktisk ikke kan være flere.

My har været besøgsged, siden hun var kid, og nu er hendes eget hankid Tanus også med. I dag for anden gang.

Det morer 92-årige Inge Kristensen at følge mor og søn.

»Det er hyggeligt at se, hvordan de udvikler sig. De ved, hvor de skal holde sig til for at få en godbid. Det giver liv og afveksling, at de kommer her,« siger hun.

Inge Kristensen fortæller, at hun har boet på Torstorp Plejecenter i seks år, og at hun som barn selv havde både hund og kat, og at hendes børn som små havde fisk og marsvin.

En anden kvindelig beboer prøver frejdigt at lokke My til sig ved at bræge ret naturtro ud i rummet og holde en æblebåd ud foran sig. Det spreder hjertelige grin fra de andre ældre, og til sidst lykkes det faktisk den kvindelige beboer at få My helt tæt på.

De to besøgsmarsvin og -kaniner går på tur rundt fra skød til skød. Marsvinene er i kurve, og det er der en særlig grund til. Når marsvin bliver glade, tisser de, hvilket på tidligere besøgsdage har resultatet i våde benklæder hos beboerne, der har taget den ekstra oplevelse med et smil.

Men kurven er en justering, som holdet fra Grennessminde har tilført efterfølgende.

Den løvehovedet kanin Molly er endt i favnen hos 36-årige Diana Mortensen, der er på et rehabiliteringsophold på Torstorp.

»Det er skønt at sidde med en kanin. Det træner min finmotorik, for jeg har en skade i ryggen. Det er første gang, at jeg oplever besøgsdyrene, og jeg synes det er spændende, og godt at de kan komme ud til os,« siger Diana Mortensen, der også har nået at være i nærkontakt med kiddet Tanus, der hoppede op på skødet af hende.