Se billederne: Frivillige trak mange på gaden

Taastrup - 29. august 2016 kl. 12:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frivillighedsdagen og Hedehusene Erhvervsforening holdt lørdag den årlige høstfest, hvor foreninger, handlende og kræmmere var trukket ud på Hovedgaden for at vise deres evner og varer frem. Og det skete i et perfekt vejr med høj sol hele dagen, som betød at der var rigtig mange mennesker på gaden hele dagen.

Jørgen Skorstengaard fra Frivillighedsdag fortæller, at det er dagen, hvor alle kommunens foreninger har mulighed for at præsentere deres aktiviteter for byens borgere og søge at tiltrække nye medlemmer til den kommende sæson. I år deltog i alt 30 foreninger, som dækker over et bredt spekter af sociale, kulturelle, sportslige og politiske foreninger.

Formanden for Hedehusene Erhvervsforening, Torben Rasmussen, åbnede arrangementet kl. 10 og fortalte lidt om det igangværende arbejde med at forskønne Stationsforpladsen, som i år betød, at Frivillighedsdagen ikke kunne anvende pladsen ved siden af Bollinis. Til gengæld var Hovedgaden fyldt med pavilloner i begge sider fra Vesterkøb til Fakta.

Hele dagen var der musik fra scenen, som var placeret foran Hedehuscentret. Her var der dagen igennem mange tilhørere til Joysen Duo der består af Joy Magnus og Lasse Rix. De spillede populære melodier fra datidens og nutidens hitlister med et glimt i øjet.

Støtter julehjælp

Kl. 12.00 var der auktion over det maleri, som blev malet af borgerne sidste år ved Ældresagens Billedmalerskole. Som sædvanlig var borgmester Michael Ziegler auktionarius og formåede at få mange gode bud på det flotte maleri. Billedet blev budt op i 1.100 kr. som igen i år vil blive doneret til 'Støtteforeningen til julehjælp i Høje-Taastrup'. Billedet blev købt af en lokal hedehusborger. Agnete Dollerup fra Ældresagen oplyser, at beløbet fra auktionen vil blive overrakt ved Billedmalerskolens julefernisering på Esbens Vænge i december.

De mange boder var flittigt besøgt og der var meget at opleve. Bl.a. kunne man i Seniorrådets bod prøve kræfter på en kondicykel, med præmie til den, som kørte længst på to minutter. Hos Miljø og Energicentret kunne man prøve, om man kunne smage forskel på almindeligt postevand og kildevand købt på flaske. Og det var der ikke mange der kunne. En af de nye foreninger, Moselauget for Sejlbjerg Mose, fortalte om arbejdet med at bevare en naturperle midt i det nye boligområde syd for Hedehusene, Nærheden. Hos de politiske foreninger var der mulighed for at få en snak med de lokale byrødder om lokalpolitik.

Dagens besøgende havde også mulighed for at besøge de mange kræmmere, som havde taget opstilling på Hovedgaden i anledning af Høstfesten. Forretningerne langs gaden var også trukket ud på fortovet med dagens tilbud. Og børnene solgte deres brugte legetøj fra små boder langs gaden.

Seniorrådet vandt

Som afslutning på dagen deltog alle foreningerne i en afstemning om dagens flotteste bod. Vinderen blev Seniorrådet, som fik et flot diplom og en præmie på 1.000 kr. skænket af Lokalavisen Taastrup. På de efterfølgende pladser fulgte Hedemarkedet, Røde Kors og Danmarks Naturfredningsforeningen.