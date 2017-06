Se billederne: Fløng fester sammen

Med masser af aktiviteter for store og små var der da også noget at komme efter for alle. Der blev fisket i fiskedam, prøvet hjemmelavet karrusel hos spejderne, hørt musik fra scenen og kigget på masser af flotte gamle biler.

- Byfesten i Fløng er år for år vokset, og vi kan vel efterhånden godt kalde det for en tradition. Man er lykkedes med at samle firmaer, private, foreninger og de lokale institutioner. Og det er helt klart med til at bringe byen tættere sammen og styrke det i forvejen gode forhold, vi har med hinanden her i byen, siger han.