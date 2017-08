Se billedserie Kulturhistoriker Peter Libonati Brock inviterede indenfor i sin Solvogn, hvor man blandt andet kunne prøve virtual reality-briller. Foto: Tobias Fonsmark

Se billederne: Et blik på livet i Taastrupgaard

Taastrup - 14. august 2017

Til efteråret begynder en milliarddyr renovering af Taastrupgaard, hvor otte blokke skal rives ned, og en et nyt børnehus opføres midt i området.

Stedet vil herefter blive forandret for evigt, og lørdag rykkede Peter & Solvognen ud for at kaste lys over det liv, der leves i Taastrupgaard - både før, nu og i fremtiden.

I den anledning havde Kroppedal Museum og Helhedsplanen i Taastrupgaard arrangeret en festdag bag Taastrup Teater, der skulle vise Taastrupgaards lokalhistorie.

Flere end 300 beboere og gæster lagde vejen forbi Taastrup Teater, hvor der dagen igennem blev budt på musik, sundhedstjek, et blik på fremtidens Taastrupgaard, ansigtsmaling og meget mere.

Anledningen til arrangementet var kulturhistorikeren Peter Libonati Brock, der har været på rundtur i hele Danmark henover sommeren på jagt efter landets lokalhistoriske guld. I hans medbragte campingvogn kunne beboere dele historier om deres liv i Taastrupgaard.

Dem, der ville vide lidt mere om Vestegnens historie, hoppede på shuttle-bussen, der kørte til og fra Kroppedal Museum, hvor man kan se den aktuelle udstilling 99xVSTGN. Her fik de et indblik i, hvordan der altid har været god landbrugsjord i Høje-Taastrup Kommune, og at man derfor har historiske beviser på, at der helt tilbage i den romerske jernalder har boet mange velhavende mennesker i kommunen.

De udefrakommende gæster havde mulighed for at se nogle af de mange lokale foreninger i Taastrupgaard, der gør et stort stykke arbejde for, at boligområdet er et godt sted at bo.

På en rundtur så de Taastrupgaards Genbrugsgård, hvor frivillige beboere sorterer affald og indsamler tøj, bøger, møbler og meget mere, som andre beboere gratis kan komme og afhente. I fodboldklubben TG80 IF fortalte bestyrelsesmedlemmer om, hvordan de hele tiden arbejder for at sikre, at drenge og piger får et sundt og aktivt fritidsliv.

I haveforeningen og Taastrupgaards grønne oase kunne gæsterne se mere end 20 højbede med grøntsager og blomster og høre om, hvordan medlemmerne har fokus på bæredygtighed og på at være selvforsynende. Formanden fortalte også, at de sidste år kunne høste noget så usædvanligt som sort honning i foreningens bistader. Honning, som er så sjælden, at de solgte den til Michelin restauranten Geranium.

Ved siden af haveforeningen mødte deltagerne foreningen Al-hiba, der bygger bro mellem beboere og det offentlige system, blandt ved at hjælpe med at oversætte breve fra kommunen. De er også engageret i nødhjælpsarbejde, og alle i Taastrupgaard er velkomne til en kop kaffe og en snak - eller en hjælpende hånd.

Rundturen sluttede i Taastrupgaards marokkanske forening, der også fungerer som en moske. Godt nok er det marokkanere, der står bag, men alle uanset baggrund er velkomne i foreningen - både til fredagsbøn og fællesspisning.

Tilbage på scenen, der bestod af tæpper på græsplænen, blev der sat et alternativt punktum på den lokalhistoriske dag af freestyle-rapperen Pede B. Med input fra publikum rappede han om Taastrupgaards og Vestegnens historie til stor begejstring for både voksne og børn.