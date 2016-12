Se billederne: Er du den rette ejer af disse tyvekoster

Se billedserie En blå cykel i chopperstil blev fundet hos den 30-årige.

I forbindelse med efterforskning af indbrud, har Københavns Vestegns Politi beslaglagt en lang række tyvekoster hos en 30-årig mand i Fløng. Mange af kosterne er blevet identificeret, men politiet mangler fortsat de rette ejermænd til en del af de ting, der blev fundet hos den 30-årige den 31. oktober 2016. Det drejer sig blandt andet om elværktøj med tydelig nummerering, en blå cykel i chopper-stil og en benzindrevet fjernstyret bil (se foto).

Hvis du kan genkende disse effekter, kontakt da gerne Steen Ørskov Larsen hos Københavns Vestegns Politis Distrikt Vest på 72587589.

Ifølge politiets efterforskning kan tyvekosterne stamme fra indbrud i blandet andet Høje-Taastrup, Fløng, Roskilde mv.

Den 30-årige mand fra Fløng blev i november varetægtsfængslet i fire uger mistænkt for omfattende tyveri. Det skete efter at Københavns Vestegns Politi mandag den 31. oktober anholdt manden i forbindelse med en række indbrud i Fløng og omegn. I forbindelse med anholdelsen blev der foretaget ransagning af mandens bopæl.

Under ransagningen fandt politiet en lang række effekter, som politiet mistænker manden for at være kommet i besiddelse af via kriminalitet. Ud over der blev sikret en større mængde elektronikvarer og el-værktøj, fandt politiet også bestik, porcelæn, el-guitarer, vin og spiritus m.v. De mange effekter blev fragtet til politistationen i Høje-Taastrup, hvor der er foregået et større udredningsarbejde.

På baggrund af fundne ID-papirer fra flere personer, kan politiet konstatere, at der blandt effekterne er ting fra mindst to villaindbrud, samt indbrud i et kælderrum og et værksted i Fløng.

Fra værkstedet var der bl.a. stjålet en bil, som holdt parkeret på P-pladsen foran mandens bopæl.

Udover tyveri er manden også sigtet for overtrædelse af våbenloven, da ransagningen viste, at den 30-årige var i besiddelse af ammunition samt en mindre mængde sprængstof og detonatorer. Der er dog intet der tyder på, at den 30-årige havde planer om at bruge disse effekter.

Ved varetægtsfængslingen af manden, sagde efterforskningsleder Steen Ørskov Larsen fra Københavns Vestegns Politis distrikt VEST følgende:

»Vi anser sagen for at være et gennembrud i forbindelse med opklaring af flere indbrud på Fløng-egnen og nu forestår der et større arbejde med at finde frem til de retsmæssige ejermænd.«