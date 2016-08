Se billedserie Mobiltelefonerne var fremme, da hasan shar gik på scenen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Se billederne: 1400 til festival

Taastrup - 29. august 2016 kl. 16:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De mere end 60 frivillige ildsjæle og ansatte i Gadehavekvarteret kigger mod himlen og holder vejret. De mørke skyer truer med regn, men der skal mere til at dræbe festivalgejsten. Alle er fast besluttet på at give publikum hvad de er kommet for. Nemlig årets største og hyggeligste nabofest, men masser af god musik og aktiviteter for både store og små.

Ofg den store indsats gav pote, for ca. 1400 mennesker møder op for at være med i festlighederne.

Igen i år kan gæsterne lede efter gode loppefund hos kræmmerne, de mindre børn kan få en tur på hoppeborgen eller blive ansigtsmalet, imens de større søskende spiller Panna fodbold eller prøver Bungee Run banen, som er en ny forlystelse. Man kan ligeledes møde Familiens Hus, Familienetværket, HTI, ballonklovnen Trampolina og Naturliv for Småbørnsfamilier.

På Ungdomsscenen ved Klub Gadehaven får unge sang-og musiktalenter fra nær og fjern lov til at prøve kræfter med scenelivet bl.a. synger elever fra Ungdomsskolen musicalsange imens en håndfuld af ungdomsskolens lærere demonstrerer yoga, parkour, selvforsvar og thaiboksning ved siden af Bydelsmødrenes stand.

Der er kø til det gratis sundhedstjek, som kommunens sundhedscenter tilbyder og Klub Gadehavens udendørs gaveværksted og kagebod trækker også mange mennesker til.

De unge stimler sammen omkring MC mod mobnings fede motorcykler, imens jazz tonerne fra South Coast Stompers blander sig med snak og grin fra madteltene. I det ene madtelt har biblioteket en Folkemøde Udstilling og i det andet optræde tryllekunstneren Miguel El Zorro.

Toppen af poppen

Igen i år er der musik fra tre scener og programmet er bredt sammensat, så der både er noget at komme efter for pop, rock, jazz, rap, blues og folkemusik-elskere.

De helt store trækplastre i år er hovednavnene hasan shar og Anna David. Begge kunstnere var længe ventet og blev modtaget af et begejstret publikum, som gerne ville så tæt på stor scene som muligt for rigtig at kunne se deres idoler. Hassan shar charmerede sig igennem radiohittet 'Tyveri', som publikum tydeligvis kendte rigtig godt.

Pop prinsessen Anna David lukkede festivalen med et brag.