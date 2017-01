Se billedserie Borgmester Michael Ziegler lagde ud med at rapelle ned fra det 16 meter høje tårn på springcentret. Foto: Carsten Snejbjerg Foto: Carsten Snejbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder og video: 600 var med, da springcentret åbnede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder og video: 600 var med, da springcentret åbnede

Taastrup - 28. januar 2017 kl. 14:30 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Undskyld at jeg er lidt forpustet. Men jeg synes jo lige, at jeg skulle vise, hvad den nye bygning handler om. Nemlig bevægelse og fysisk aktivitet. Sådan indledte borgmester Michael Ziegler sin tale, da springcentret i Nærheden blev indviet lørdag formiddag.

Borgmesteren var forpustet, fordi han indledte indvielsen med at rapelle ned ad tårnet, som Nærheden har doneret til springcentret.

Tårnet er 16 meter højt og står man deroppe i klart vejr, kan man både se skibakken og affaldstårnet i Roskilde.

Stemningen var i top og ca. 600 borgere, gymnaster og andre interesserede mødte op til indvielsen af springcentret og i de mange taler der blev holdt, blandt andet af repræsentanter fra de fem gymnastikforeninger, der skal bruge centret, samt Jens Bjerge fra Idrættens Samråd, var det tydeligt, at alle har glædet sig rigtig meget til, at centret skulle åbne. Ventetiden har været lang, men til gengæld har man fået et center, der på flere måder er endnu bedre end det, der i første omgang var planlagt. Blandt andet er der flere kvadratmeter i centret. Det blev muligt, fordi foreningerne Hedehusene Gymnastikforening, Hedehusene Idrætsforening, Sengeløse Idræts- og Gymnastikforening, Taastrup Idrætsklub og Taastrup Gymnastik Forening i fællesskab har ydet et bidrag på 400.000 kr. til trampoliner. Med dette bidrag er det blevet muligt få flere kvadratmeter i springcentret end først planlagt.

Det nye springcenter er den første bygning, der tages i brug i området. Det var da også Nærhedens direktør Ole Møller, som i sin tid fik ideen til, at springcentret kunne placeres i Nærheden og både politikere og kommende brugere var ret hurtigt enige i, at det var en god ide.

Springhallens areal er på 2.600 kvadratmeter og indenfor er der udover den store hal også to rytmesale, der både kan bruges hver for sig og samlet. Rytmesalene ligger på første sal, som er udstyret med en lounge på svalegangen og den er tænkt som centrets hjerte, fordi man herfra har et godt udsyn ned over den store sal. Udsigt til den smukke natur ved Sejlbjerg Mose har man også, for vinduerne er placeret, så man tydeligt kan se naturen udenfor.

Springcentret er bygget af grå beton, men der er tænkt nøje over farvevalget på udvalgte flader, som giver betonen varme. Tomatrød og orange er de gennemgående farver og dem finder man blandt andet på klatrevægge, køkken- og badeværelsesklinker.

God lyddæmpning Den store sal er indrettet, så den kan rumme op til otte forskellige grupper af gymnaster samtidig, men lyddæmpningen er så god, blandt andet på grund af sportsgulv-belægningen, at der kan være mange grupper i gang samtidig, uden at lyden bliver for høj. Det er også muligt at høre forskellig musik fra højttalere i loftet samtidig, fordi lyddæmpningen er så effektiv.

I den store sal er der flere trampoliner og baner og der er tænkt øje over placeringen af dem. En såkaldt 'pommesfritesgrav' er det også blevet til. Den er fyldt op med skumgummifirkanter, som er bløde at falde ned i efter spring.

På væggene er ophængt kameraer, som kan optage gymnasterne, når de er på gulvet og efterfølgende vises optagelserne på tv-skærme, der er placeret sådan, at gymnasterne har fronten mod skærmen, når de har været igennem en bane.

Ros til foreninger I sin tale roste borgmester Michael Ziegler foreningerne for at have været meget samarbejdsvillige og konstruktive under arbejdet med springcentret:

- I har været idérige, I har været konstruktive, og I har været fleksible og tålmodige. I har bidraget til at betale for blandt andet trampolinerne, så vi til gengæld får flere kvadratmeter. Og I har ikke mindst været rigtig gode til at sætte ord på jeres behov. Så tak til alle jer springgymnaster, som har været aktive i processen med at udvikle og sætte jeres præg på dette springcenter, sagde borgmesteren ved indvielsen.