Se billeder: Nu skal børn være mere nysgerrige på byggebranchen

Taastrup - 14. september 2017 kl. 13:29 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg glemte at tage hjælpen af, selvom vi var indenfor, fordi jeg var helt opslugt af det vi har set, men det var godt jeg ikke gjorde det, for så havde jeg fået en albue i hovedet.

Sådan fortæller en pige fra 5. B på Hedehusene Skole om den særlige oplevelse, som hun og klassekammeraterne har haft denne onsdag.

Elevernes småsnak summer begejstret gennem lokalet, efter de har fået et unikt indblik i byggebranchen og selv arbejdet med byggeri i Nærheden.

For i dette og det næste skoleår har elever i 4. til 7. klasse i Høje-Taastrup Kommune en enestående mulighed for at lære byggebranchen at kende indefra.

Hver onsdag vil skoleklasser besøge byggepladsen i Nærheden, hvor de får en rundvisning på byggepladsen for bagefter selv at arbejde med byggeri.

Det er et projekt, der hedder Byggeboxen, som Høje-Taastrup Kommune, Nærheden P/S, Dansk Byggeri og Region Hovedstaden står bag med det mål at gøre børn og unge mere nysgerrige på byggebranchen, som kommer til at mangle faglærte medarbejdere i den nærmeste fremtid.

I går blev projektet indviet, da 5. B på Hedehusene Skole havde flyttet deres skoledag ud på byggepladsen. Det skete med frugt og kager samt taler af Dansk Byggeri og kommunen.

Søren Tscherning er formand for Dansk Byggeri Hovedstaden og adm. direktør for entreprenør-virksomheden Tscherning, der har hovedsæde i Hedehusene.

- Det er en stor dag. Vi har længe kæmpet for at få skolerne ud på byggepladserne, og nu er det sat i system. Her skal de unge være nysgerrige på branchen, og vi skal vise, at det er den fedeste og sjoveste branche.

Og noget tyder på, at det er en god idé med Byggeboxen i Nærheden. Projektet er blevet taget godt imod skoleklasserne, og indtil nu er der kun seks ledige onsdage tilbage i dette skoleår, og de ligger alle efter nytår.

5. B. fra Hedehusene Skole har denne dag mødt de mennesker og maskiner, der er på en byggeplads, og de har selv arbejdet med byggeri. Eleverne blev delt i grupper og hver gruppe fik tildelt et håndværksfag. Med det fag i tankerne skulle hver gruppe bygge en model af deres eget mødested i Nærheden ud af forskellige materialer.

Kathrine og Sigurd var i gruppe sammen og de havde fået faget anlægsgartnere, og de har lært en masse i løbet af dagen.

- Jeg har lært, hvad anlægsgartnere og andre håndværkere lavede. Jeg har lært mest om vores fag, siger Kathrine på 11 år.

Også Sigurd har oplevet noget, han ikke har set før.

- Jeg så en platform, hvor der gik en vvs'er og satte noget fast. Det så rimelig sjovt ud. Og så så jeg, hvordan et rækkehus så ud uden facader, fortæller Sigurd, som godt kunne forestille sig, at han kunne arbejde inden for byggebranchen.

- Måske som taglækker eller et andet fag, hvor man skal sætte ting fast, siger han, men det der håndværk ikke lige er det Kathrine regner med at skulle lave, når hun bliver ældre.

- Det her er ikke lige noget for mig, jeg kunne godt tænke mig at arbejde med dyr, siger hun.

Projektet løber i to skoleår, og der findes to Byggeboxe. Den ene i Nærheden og den anden ved Bispebjerg Hospital. Det er kun elever fra Høje-Taastrup Kommune og Københavns Kommune, der indtil videre kan benytte Byggeboxen.