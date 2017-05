Se Bjørn Nørgaards grafik hos Foyer'en

Bjørn Nørgaard er en af de mest produktive og bedst kendte danske billedkunstnere. Han har arbejdet med kunst hele sit liv. Lavet skulpturer, malerier, installationer, arkitektur, udsmykninger, trykkerivirksomhed m.m. i over 50 år. I sine unge år hørte han til rebellerne på den kunstneriske scene. I Høje-Taastrup Kommune er Bjørn Nørgaard bl.a. kendt for Thorstårnet på Høje Taastrup Torv.

I Foyer'en er udstillingen gjort mulig af Sammenslutningen af Kunstforeninger i Danmark, der formidler den som vandreudstilling til sine medlemsforeninger landet over. Og her er Foyer'en heldig at få mulighed for at vise udstillingen.