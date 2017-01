Nicolai Herskov tror, at flere og flere bliver interreserede i at finde kærligheden via et nichepræget datingsite og han gør det nu muligt at finde en kæreste i uniform.

Savner du en kæreste i uniform?

Taastrup - 31. januar 2017 kl. 15:48 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dating på nettet er blevet en populær måde at møde en ny partner og man kan gå meget specialiseret til værks, når man vil finde sit livs udkårne, for der findes datingsites for mange forskellige målgrupper.

26-årige Nicolai Herskov, som har tilbragt en stor del af sin barndom og ungdom i Taastrup som elev på Taastrup Realskole og på fodboldbanerne hos TFC, har nu startet sitet Uniforms.dk

Her er der mulighed for at finde en partner i uniform.

Han tror tendensen går i retning af, at mange gerne vil søge smalt, når de skal finde en kæreste.

»Jeg tror, at mange gerne vil bruge datingsites, der mere nichebetegnede,« siger Nicolai Herskov, som har haft ideen til Uniforms.dk i fem år. Inspirationen har han fundet i den helt nære familie.

»Min far er betjent og blev skilt fra min mor for mange år siden. For ham har det været svært at finde en kæreste og det har givet mig ideen til Uniforms.dk,« siger Nicolai.

»Når man er betjent, brandmand, sygeplejerske eller et andet erhverv, hvor man bærer uniform, har man ofte skæve arbejdstider og tilkaldevagter, der gør, at man skal stå til rådighed, når andre holder fri. man er også ofte så optaget af sit arbejde, at det mentalt kan være svært at holde helt fri. Det kan være med til at ødelægge meget i et parforhold,« siger Nicolai Herskov, som mener, at det vil være en fordel for mennesker i uniform at finde en partner i et fora som Uniforms.dk, hvor de potentielle partnere er indstillet på, at der er tale om et arbejdsliv med nogle særlige omstændigheder.

Sitet er både for folk i uniform, der søger kærligheden og for dem, der gerne vil date et menneske i uniform.

Selv har Nicolai Herskov aldrig haft en profil på et datingsite.

»Jeg har haft den samme kæreste i fire år, så det har ikke været aktuelt. Og jeg tror, det er en fordel, at jeg ikke har så meget erfaring i det,« siger Nicolai.

En uge efter at Uniforms.dk åbnede, var der 224 tilmeldte og det er Nicolai godt tilfreds med.

»Det viser, at der er en interesse for det,« siger han og fortæller, at der er flest tilmeldte i aldersgruppen 30-50 år, men også en del unge.

»Det er nok meget naturligt, at de helt unge ikke er så aktive på nettet som de lidt ældre,« siger Nicolai.

Ved siden af Uniforms.dk læser han HH på NIels Brock, men han håber med tiden at kunne leve af Uniforms.dk og glæder sig til, at sitet skal holde sin første event. Det bliver et relaseparty, som finder sted den 18. februar.

Som medlem af Uniforms.dk modtager man nyhedsbreve og der er også oprettet en facebookside for brugerne.