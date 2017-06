Send til din ven. X Artiklen: Sanne købte sin mors garnforretning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sanne købte sin mors garnforretning

Taastrup - 02. juni 2017 kl. 09:14 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sanne Lousdal, der er indehaver af Sanne's Broderi & Strik har haft sin butik i Taastrup i 18 år. Butikken fik sit nuværende navn, da der blev lavet ny facade i 2010, fortæller Sanne Lousdal.

»Det var min veninde, der fandt på, at det skulle hedde Sanne's Broderi & Strik«, siger butiksindehaveren

Oprindeligt er Sanne Lousdal uddannet sygehjælper og klinikassistent. Men på et tidspunkt blev det tid til så småt at overtage hendes mors garnforretning.

»Jeg købte mig ind i min mors butik. Hun var ved at blive en ældre dame, og det gik op for mig, at hun måske en dag ikke ville have forretningen længere. I første omgang købte jeg halvdelen og senere overtog jeg resten,« fortæller Sanne Lousdal.

I dag er de i alt fire-fem kvinder, der arbejder i Sanne's Strik & Broderi.

Sanne selv er især glad for at kunne leve af sin hobby.

»Det er meget priviligeret at kunne leve af sin hobby. Det gør jeg. Jeg er heldig at have hænderne i garn hver dag,« siger hun.

Den største motivation for hendes daglige arbejde, er hendes kunder.

»Jeg kan godt lide, at vi inspirerer folk med farver og modeller, at jeg kan rådgive dem og se deres glæde over at skulle hjem og lave noget nyt og spændende. Det giver en stor tilfredsstillelse for mig. Og så at jeg deler min store passion med mine kunder,« siger Sanne Lousdal.

Den sjoveste oplevelse, hun har haft i sin tid i butikken var, da forretningens 30 års dag blev markeret sidste år.

»Vi var seks personer på arbejde i fire timer på en lørdag, og vi havde kø helt ude på gaden i alle fire timer,« husker hun.

Derudover afholder butikken også strikkecaféer.

»Det er også sjovt, at vi på 11. år kan afholde strikkecaféer, hvor der altid er 25-30 personer på venteliste til at deltage. Jeg kører strikkecaféerne af runder med tre ens caféer over to dage, hvor der over de to dage hver gang er omkring 80 deltagere med. Det er lidt sprødt at kunne lave en succes på den måde. På en strikkecafé viser vi det sidste nye garn, mærker og designs, og jeg bruger mig selv, når jeg viser de strikkede designs frem. Vi giver også inspiration til deltagernes næste projekt,« fortæller Sanne Lousdal.