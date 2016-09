- Når vi sender penge til resten af landet, så er det midler, som vi skal finde i kommunens budgetter, og som også rammer ældreplejen, skolen og daginstitutionerne her i kommunen, siger borgmester Michael Ziegler (K) om protesten. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Samlet byråd bag protest

Taastrup - 15. september 2016 kl. 15:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Michael Ziegler (K) er en blandt 34 borgmestre, som for nylig har lavet en fælles protest mod den såkaldte landsudligning, som hvert år sender milliarder af kroner fra hovedstadsområdet til resten af landet, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

De 34 borgmestre vil have sænket udligningen, da de mener, at borgerne i hovedstadsområdet må leve med et lavere serviceniveau end resten af landet, blandt andet på grund af udligningen.

Og det er et enigt byråd, som Michael Ziegler har bag sig.

- Når man omtaler hovedstaden som det velhavende Danmark, glemmer man, at 7 ud af de 10 mest sociale belastede kommuner ligger i hovedstaden. Vi mener derfor, at det er tid til, at der kommer flere nuancer og mere fakta ind i debatten, siger Thomas Bak, gruppeformand for Socialdemokraterne.

Flemming Andersen, gruppeformand for Venstre, følger op:

- I 2017 skal der flyttes knapt 12 mia. kr. fra hovedstaden til resten af landet. Serviceniveauet i hovedstadsområdet er lavere end i det øvrige land. Samtidigt har en almindelig familie i hovedstaden 96.000 kr. mindre til rådighed om året end en tilsvarende familie fra Nordjylland, siger han.

Til gammelt niveau

De 34 kommuner er gået sammen, fordi de ønsker, at landsudligningen skal ned på samme niveau som efter kommunalreformen i 2007.

- I hovedstaden vil vi gerne være med til at bidrage til, at hele landet hænger sammen økonomisk. Men vi mener, at landsudligningen er gået for vidt! En retfærdig landsudligning kræver, at der flyttes færre penge fra hovedstaden til resten af landet, end hvad der i dag er tilfældet, siger Lars Prier, gruppeformand for DF.

Politikerne mener, at det er en myte, at borgerne i hovedstadsområdet er særligt privilegerede.

- Arbejdsløsheden ligger på samme niveau som i resten af landet, mens niveauet for kommunal service ligger under niveauet for resten af landet. Derfor ser vi et behov for at få en debat om hovedstadsudligningen, siger Ole Hyldahl, gruppeformand for Enhedslisten.

De 34 kommuner vil i den kommende tid tage initiativ til en dialog med bl.a. folketingspolitikerne om behovet for at sænke landsudligningen.

- Vi mener, at der skal være en fair fordeling af kommunernes ressourcer, og det indebærer, at der skal flyttes penge fra hovedstadsområdet til de øvrige kommuner. Men modsat hvad mange tror, så er serviceniveauet i hovedstadsområdet lavere end i resten af landet og derfor er der behov for at se på udligningen, siger Conny Trøjborg Krogh, gruppeformand for SF.

Læs mere på www.stopforskelsbehandlingen.nu