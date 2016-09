Gigtforeningen og Scleroseforeningen banker på døren 11. september.

Saml ind til gigt- og scleroseforskning

Taastrup - 02. september 2016 kl. 07:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 11. september banker frivillige indsamlere fra Scleroseforeningen og Gigtforeningen på døren. Det sker Under overskriften 'Vi står op for hinanden' og de to patientorganisationer samler penge ind til forskning, der kan give mennesker med sclerose og gigt et bedre liv. Det er første gang, at de to patientorganisationer arrangerer en husstandsindsamling, og der er fortsat brug for flere indsamlere.

»Gennem de seneste årtier har forskning i gigt og sclerose sat nye standarder for behandling af de to kroniske sygdomme, hvilket har forandret livet og givet nye perspektiver for de tusindvis af mennesker med sclerose og gigt i Danmark. Men vi må erkende, at der fortsat er mange spørgsmål om de to uhelbredelige sygdomme, som vi gerne vil finde svaret på,« siger Mette Bryde Lind, direktør for Gigtforeningen.

Det er baggrunden for, at Gigtforeningen og Scleroseforeningen er gået sammen om en regional husstandsindsamling, der finder sted søndag den 11. september. Her vil flere tusinde frivillige indsamlere sætte fokus på vigtigheden af fortsat at forske i de to kroniske sygdomme.

»Vores håb er, at fremtidens forskning vil kunne finde årsagerne til de to kroniske sygdomme, udvikle skræddersyet medicin til mennesker med gigt og sclerose samt finde en behandling, der kan kurere sygdommene. At kunne svare på disse spørgsmål i fremtiden vil åbne op for et bedre liv for mennesker med gigt og sclerose, og vi håber derfor, at rigtig mange vil bakke op om vores ønske om mere forskning i gigt og sclerose ved at støtte os søndag den 11. september,« siger Klaus Høm, direktør for Scleroseforeningen.

Meld dig som indsamler

Mere end 2.000 indsamlere har allerede meldt sig til at få to-tre timers frisk luft og en god gåtur søndag den 11.september, hvor husstandsindsamlingen fløjtes i gang kl. 10 hos den lokale koordinator. Interesserede borgere kan melde sig som indsamlere på hjemmesiden www.viståropforhinanden.dk