Mirna kysser lettet sin datter Samia foran rammen med perlekæden, der minder dem om alt de, som de sammen har været igennem under Samias indlæggelse.

Samia: »Jamen mor - du skal da være mormor«

Taastrup - 31. januar 2017

Den nu otteårige Samia fra Høje-Taastrup har været alvorligt syg i det meste af sit liv. Først efter seks år finder lægerne ud af, at den lille piges immunforsvar er defekt.

- Jeg er så sej. Jeg kan alt, lyder det fra otteårige Samia, der har haft flere prøvelser end de fleste på sin lille krop.

Hun sidder smilende i en sofa i sit hjem. Ind imellem rejser hun sig hurtigt op for at tjekke om resten af selskabet, omkring det fint dækkede bord, har nok kaffe eller saftevand i koppen - eller måske mangler en småkage. Avisens udsendte bliver taget godt imod af tre af familiens medlemmer moren Mirna, storesøster Jasmin og hovedpersonen Samia.

Fik ingen diagnose Samia er født uden immunforsvar.

Allerede da hun kun er fem dage gammel, bliver hun indlagt for første gang. Da hun er en måned opdager lægerne, at hun har meget høje infektionstal. Mirna fortæller, at de i Samias første leveår var ind og ud af hospitaler omkring tre gange om måneden. Den lille pige kan slet ikke holde noget i sig.

- Vi bruger dengang 24 bleer i døgnet, fortæller Mirna.

Da Samia er fyldt ét år er hun på ferie sammen med sine forældre og søster i Libanon for at besøge deres familie.

- På ferien bliver hun igen meget syg og indlagt. Jeg tænker på det tidspunkt, at hun bare er hårdt ramt. Vi får hende hjem til Danmark og indlagt på Glostrup. Derefter holder lægerne godt øje med hende i det næste års tid, fortsætter moren.

I de følgende fem år er Samia næsten konstant syg. Så er det halsbetændelse, så får hun fjernet polypper, - og mandler, så er det ørerne den er gal med.

- Når Samia bliver forkølet, varer det i seks uger. Og vi er heldige, hvis der går fem måneder uden feber.

Udspilet lymfe Da Samia i 2014 er seks år gammel, og lige begyndt i skole, bliver hun igen meget syg, ligesom hun har været i de første par år af sit liv.

- Jeg opdager, at hendes ene lymfe er helt pumpet ud. Jeg bliver så forskrækket, at jeg ringer til lægevagten. Et par dage efter er det det den anden lymfe, der er udspilet, siger Mirna.

Derefter går der flere måneder i familiens liv med skanninger, undersøgelser og mange indlæggelser.

Ved en stuegang på Herlev Hospital spørger en læge en dag i september 2014 Mirna, hvad hun tror, at hendes barn fejler.

- Jeg tuder som et lille barn, for jeg har længe gået og været bange for, at de ville fortælle mig, at det er kræft, fortæller Mirna og fortsætter:

- Lægen siger, at det også er det, at de tænker. Jeg spørger lægen, om de har tjekket hendes immunforsvar. Det spørger jeg dem hele tiden om. Og svaret er, at det har de styr på.

Kort efter bliver den seksårige pige Samia indlagt sammen med sin mor på kræftafdelingen på Rigshospitalet. Da Samia ser de andre børn på afdelingen uden hår på hovedet og i kørestol, begynder hun også at blive nervøs.

- Fejler jeg det samme, som de andre her, spørger Samia sin mor, der lover datteren, at hun ikke fejler det samme, selvom lægerne på det tidspunkt ikke har fundet ud af, hvorfor Samia har været syg i det meste af sit liv.

- Jeg vidste det bare. Min datter har ikke kræft, understreger Mirna.

Et defekt immunforsvar Den følgende torsdag får familien både gode og dårlige nyheder.

- Vi får beskeden om, at det ikke er kræft. Alle lægerne på afdelingen har nu tjekket Samia, og jeg græder af glæde og lettelse, men kort efter fortæller de mig, at de alligevel for en sikkerheds skyld vil fjerne hendes ene lymfe og sende den til udredning for lymfekræft, fortæller Mirna og tilføjer:

- Der skulle åbenbart gå seks år, før jeg endelig får en forklaring på, hvorfor min datter er så syg. Der var hele tiden opture og nedture i de dage.

Om fredagen fortæller lægerne Mirna, at Samia er født med et defekt immunforsvar. Samtidig bliver familien informeret om, hvordan de skal forholde sig, hvis Samia pludselig skulle få feber igen.

- Hvis hun får feber, skal I ringe med det samme, siger lægerne til mig, som også fortæller, at vi nu skal vente på en knoglemarv til Samia, der skal have en knoglemarvstransplantation.

Familien kan ikke bruges som donorer, da de ikke matcher Samias blodtype.

Den lille pige bliver registreret i Danmark, Tyskland og USA, og nu gælder det om at væbne sig med tålmodighed og vente på, at en egnet donor forhåbentlig snart dukker op.

En fantastisk chef Imens familien venter på nyt om en donor, skal de nu tage stilling til, om Samia vil have fjernet sine æggestokke, så hun senere i livet kan blive mor til sine egne biologiske børn.

- Jeg er så bange for, at hun ikke vil. Jeg tænker, at det ikke kan være nemt for en seksårig at tage stilling til det. Derfor har jeg brug for at tale med min chef Ole om det. Jeg kører til Herlev og krammer ham og græder. Han siger til mig, at det må være Samias valg. Og at jeg stille og roligt skal sætte mig ned og forklare hende dilemmaet, fortæller Mirna, der indtil Samias indlæggelse er ansat som optiker hos Synoptik i Herlev, der er en arbejdsplads fuld af forståelse og omsorg for den pressede mor. De bevilger Mirna orlov i de mange måneder, hvor datteren er indlagt.

- Specielt Ole har været helt fantastisk, understreger Mirna, hvis frygt for Samias reaktion hurtigt forsvinder, da hun hører datterens svar.

- Da jeg har forklaret Samia om operationen og konsekvenserne af ikke at få æggestokkene fjernet, kigger hun bare på mig og siger: 'Jamen mor. Du skal jo være mormor.' Jeg bliver så lettet over hendes umiddelbare reaktion. Hun er slet ikke i tvivl.

Samia får sine æggeledere fjernet, hvor af den ene bliver nedfrosset.

Familien får indlæggelsesdatoen den 10. august 2015 for begyndelsen på Samias knoglemarvstransplantation, og de kan ikke vente med at komme i gang med behandlingen.

- Men så sker der det, at der pludselig er et andet barn, der har akut brug for knoglemarven. Det handler om overlevelse for barnet. Og det viser sig, at vi må vente i yderligere to måneder. Vores nye tid for opstarten til transplantationen bliver den 8. oktober.

Der kommer en tysker Pludselig en dag er der endelig en donor i Tyskland, der matcher Samias blodtype.

- Igen græder vi allesammen af glæde. Nu sker der endelig noget. Jeg kører til et supermarked og køber helt vildt meget slik til Samias klasse, fortæller Mirna.

- Det er så overdrevet. Min mor køber slik til en hel klasse, hvor der er nok til en hel uge, siger Samias storesøster Jasmin.

Endelig kommer dagen, hvor Samias behandling kan begynde.

- For at kroppen kan tage imod stamcellerne, er det en nødvendighed først at nulstille den. Det gør man med kemo, forklarer Mirna.

I fem dage får Samia kemo tre gange om dag gennem et CVK, der er en forkortelse for et central-vene-kateter, som er et drop, der bliver sat ind i en blodåre via en nål lige under halsen.

En aften ser Mirna en mand, der kommer gående med en kuffert i hånden.

- Da jeg får øje på ham, ved jeg bare, at det må være tyskeren. Jeg skynder mig at løbe efter ham, og det var ganske rigtigt stamcellerne, der lå i poser med blod i kufferten.

Gennem droppet kan lægerne give Samia både kemoen og stamcellerne, så hun undgår at blive stukket hver gang. Samia har næsten kateteret siddende i et halvt år.

Den sjette dag er knoglemarvsdagen.

- Vi er meget nervøse for, om Samias krop vil tage godt imod knoglemarven. Det er jo et sats, som man tager. Imens vi er indlagt, oplever vi to børn, der ikke overlever af samme grund.

Om aftenen den 14. oktober 2015 skal Samia have stamcellerne, hvilket tager to timer.

- Bagefter må vi ikke røre hende i tre uger. Og i syv uger er Samia i høj isolation. Jeg er jo selvfølgelig hos hende hele tiden, så det er på med masken og handskerne, når jeg er inden for to meter fra hende, siger Mirna, der også fortæller om den fantastiske pædagog, Marianne, der ofte underholder Samia under isoleringen. De maler, tegner og hun fortæller historier til Samia, som hurtigt døber hende Marianski.

- Nogen gange gør det lidt ondt, men så kommer Marianski og synger sjove sange for mig, fortæller Samia og tilføjer:

- Så bliver jeg glad igen.

Seeback kommer forbi Samia har også en helt særlig oplevelse under sin indlæggelse, som hun aldrig vil glemme. Hun får nemlig en dag besøg af sit største idol sangeren Rasmus Seebach.

- Samia putter altid med en kæmpe pude med hans billede på, og hvis hun har en dum dag, sætter hun hans musik på. Hun bruger meget hans tekster som en form for terapi, fortæller Mirna og fortsætter:

- Men hun er helt mundlam den dag, hvor han kommer for at besøge hende. Hun kan slet ikke sige noget, men hun får hans autograf, hvor Rasmus Seebach skriver: 'Til den sejeste Samia'.

Da de senere sidder i bilen, får Samia øje på den berømte sanger. Og hun samler mod til sig

- Samia ruller vinduet ned og råber: 'God jul Rasmus. Jeg elsker dig rigtig højt.' Han vender sig om imod os og smiler godt pakket ind i sin hættetrøje og siger: 'Shit jeg er bustet.' Det var virkelig en stor dag for Samia, siger Mirna.

En stor dag og Make A Wish Den 27. november 2015 er en stor dag.

- Efter tre uger kommer vi hjem, fortæller Mirna og tilføjer:

- Der går ikke lang tid, før Samia må indlægges igen. Den nye marv begynder langsomt at forsvinde og hendes egen marv forsøger at overtage. Man kan sige, at de to marv er oppe at slås.

På hospitalet giver lægerne Samia nogle indsprøjtninger, der er med til at booste den nye marv, så den nemmere kan formere sig. Fra december til marts ryger Samia ind og ud af hospitalet flere gange.

- Da vi når til april 2016, begynder det at gå godt. Den nye marv har vundet, og Samia oplever for første gang i sit liv ikke at have feber. Der er ingenting nu. Hun er rask og har været det siden, smiler den lykkelige mor.

Siden knoglemarvstransplantationen, der fandt sted den 14. oktober om aftenen, har familien besluttet, at den 15. oktober er Samias nye fødselsdag, da det var her hun blev fejret med flag, balloner og gaver på sin stue på Rigshospitalet.

- Så nu fejrer vi hende både der og på hendes rigtige fødselsdag den 11. juli, smiler Mirna, der på hospitalet læser om Make A Wish Fonden, der hjælper børn med en alvorlig sygdom til at få en fantastisk oplevelse.

- Jeg får en ansøgning sendt afsted. Og efter fire uge får vi svar fra Make A Wish om, at de har accepteret at opfylde Samias ønske om at få et nyt værelse, siger Mirna.

Ønskefonden Det er Silvan i City2, der donerer alt malergrejet til Samias nye værelse.

- Vi lægger nyt gulvtæppe og fylder værelset med Ikeamøbler en dag, hvor Samia ikke er hjemme, fortæller Jan Christensen fra Make-A-Wish Ønskefonden.

Både moren Mirna og storesøsteren Jasmin hjælper til med at opfylde Samias ønske.

- De er begge en stor hjælp i arbejdet med at gøre Samias værelse fint. Samia har været syg, siden hun blev født og har været tæt på at dø. Hun lider af en genfejl, men er heldigvis i bedring og det ser ud som om, lægerne har fået helt styr på hendes sygdom, understreger Jan Christensen.

Mirna er meget overvældet over sine naboer, venner og families hjælp. Og ikke mindst Samias yndlingspædagog Dennis.

- Dennis hjælper hele weekenden med at gøre Samias værelse fint. Det er helt fantastisk, siger Mirna.

Imens de mange mennesker arbejder på højtryk, bliver Samia passet hos sin onkel.

- Om søndagen ringer jeg til hende og siger, at nu skal hun hjem. I bilen giver jeg hende bind for øjnene. Da hun kommer ud af bilen, står der omkring 20 mennesker med flag og balloner. Jan Christensen fra Make A Wish spørger hende, om hun ved, hvorfor. Samia er ikke helt sikker. Da døren bliver åbnet til det nyistandsatte værelse, bliver Samia så rørt, at hun bryder helt sammen. Det er meget overvældende. Hun er så glad for sit nye værelse, smiler Mirna og tilføjer:

- Og hun er blevet rigtig god til at rydde op.

Samias mor er begejstret for det arbejde, som Make A Wish Fonden gør for alvorligt syge børn.

- Det er de her donationer, der gør, at sådan nogle børn som Samia får en helt særlig oplevelse.

Hvis man skulle have lyst til at donere til Make A Wish Fonden, kan man overføre via mobilpay på: 30809331.