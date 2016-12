Salgschef er kendt i fodboldkredse

Den 1. december Jesper Lenskjolds første dag som ny salgschef i Anders Andersens Rengøring. Jesper Lenskjold er en person, der ser muligheder frem for begrænsninger og gerne søger nye veje for at få det hele til at spille sammen bedst muligt. Han er en udpræget holdspiller, der altid har fokus på holdets succes, hvilket han har bevist i jobbet som salgs- og marketingchef i 1. divisions fodboldklubben HB Køge. Som event- og sponsoransvarlig har han gennem otte år bidraget til at gennemføre et hav af spændende events Til glæde for sponsorer, fans og børn og unge i hele Køge regionen.