Særudstilling: Pilespidser og palisader

Kroppedal Museums nye særudstilling Pilespidser og palisader har undertitlen 'Kamp, jagt eller ofringer? og byder på et Unikt fund, med over 130 flintepilespidser fra bondestenalderen.

For næsten 5000 år siden, - det vil sige i bondestenalderen, lå der her et stort træbygget palisadeanlæg. Anlægget har formentlig omkranset en større bakkeknold, men det er kun en lille del af anlægget der er blevet udgravet, så vi ved det ikke med sikkerhed.

Udgravningen afslørede, at anlægget bestod af flere paralleller palisader, der tilsammen dannede en slags løbegange med adskillige åbninger. Foran en af disse åbninger fandt arkæologerne fra Kroppedal Museum et brolagt område og en stor mængde pilespidser. Hvorvidt der er tale om et forsvarsanlæg, en jagtfælde eller noget helt tredje, er meget svært at afgøre, men det er tydeligt´, at stedet bærer på en dramatisk historie.