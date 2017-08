Se billedserie Billedet er fra Høstfesten og Frivillighedsdagen i Hovedgaden sidste år. Foto: Jørgen Skorstengaard

Så nærmer Høstfesten og Frivillighedsdagen sig

Taastrup - 18. august 2017

Årets Frivillighedsdag og Høstfest, hvor alle kommunens foreninger har mulighed for at præsentere deres aktiviteter for byens borgere og søge at tiltrække nye medlemmer til den kommende sæson, bliver i år afholdt lørdag den 26. august.

Næstformand i Frivillighedsdagen, Jørgen Skorstengaard oplyser, at der i år er tilmeldt omkring 26 foreninger, som dækker over et bredt spekter af sociale, kulturelle, sportslige og politiske foreninger. Her vil man for eksempel kunne møde Hedemarkedet, som får et særligt afsnit på den nye plads ved Bollinis til deres cirka 15 stadepladser.

Formanden for Hedehusene Erhvervsforening, Torben Rasmussen, vil åbne arrangementet klokken 10.00, hvor han blandt andet vil komme ind på foreningens aktuelle planer. I løbet af dagen vil bandet 'Drengene' stå for den musikalske underholdning sammen med børn fra SFO Viben i Reerslev.

Ud over alle foreningerne, vil Hovedgaden også summe af lokale kræmmere, som sælger alt fra legetøj til gamle antikviteter. Her vil der være mulighed for at gøre en god handel til en billig penge, hvis man er god til at prutte om prisen.

Af hensyn til børnene vil der på gaden blandt andet være mulighed for en tur i en karrusel.

Alle forretningerne langs gaden vil også trække ud på fortovet med dagens tilbud, så her kan der også gøres en god handel.

Midt på dagen er der auktion over det maleri, som blev malet af borgerne sidste år ved Ældresagens Billedmalerskole. Borgmester Michael Ziegler er auktionarius og arrangørerne håber på mange interesserede borgere, som vil byde maleriet op i en god pris.

Agnete Dollerup oplyser, at beløbet ved auktionen fuldt ud går til at støtte et lokalt socialt initiativ.

I løbet af dagen vil der også være mulighed for at få stillet tørsten og sulten, i udvalgte boder på gaden.

Som afslutning på dagen vil der igen i år uddeles en præmie på 1.000 kroner til den forening, som efter de deltagende foreningers mening har den bedste og flotteste bod.