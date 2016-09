Så er der cykelløb

Cykling: Søndag den 11. september er der mulighed for at se nogle af Danmarks bedste cykelryttere konkurrere ved cykelklubben ABC's åbne løb. Ruterne ligger i det smukke område mellem Sengeløse, Fløng og Ågerup - med start og mål ud for rastepladsen ved Højvangsvej 9. Her vil der også være salg af kaffe og kage mv. Bemærk at under løbet vil Tostholmvej være ensrettet i sydgående retning. Der vil være underholdning hele dage - lige fra kl. 8 hvor børne- og ungdomsklasserne starter og indtil ca. 15:30 hvor A-rytterne kommer i mål. De yngste kører ca. 15 km, mens de bedste herrer kører 10 omgange - i alt ca. 150 km.