SKAT lukker - nu skal skattestyrelsen bo i Høje Taastrup

Taastrup - 14. juni 2017 kl. 11:12 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringen præsenterede tirsdag planen 'Fra én til syv styrelser - skatteforvaltningen 2021'. Den indebærer, at SKAT ophører med at eksistere og i stedet erstattes af syv nye styrelser, som får ansvar for hver sin kerneopgave.

SKAT har i dag et stort skattecenter i Høje-Taastrup, og fremover vil der fortsat blive lavet skattearbejde i kommunen.

Høje Taastrup bliver nemlig hjemsted for en del af Skattestyrelsen. Styrelsen får hovedsæde i København, men vil derudover have tre hovedområder, hvoraf de ene altså bliver i Høje Taastrup. De to andre bliver i Ribe og Aarhus.

Det er endnu ikke afgjort, hvor mange og hvilke medarbejdere der skal være ansat i Høje Taastrup.

Skattestyrelsen skal tage sig af betaling af skatter, afgifter og moms.

De nye styrelser vil få egen ledelse og direktør, så det dermed bliver tydeligt, hvem der har ledelsesansvaret for de enkelte forretningsområder.

De øvrige styrelser, der skal erstatte SKAT, er Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Skatteministeriet vil dermed fremover komme til at bestå af i alt ni styrelser, idet de nuværende Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden består.

De syv nye styrelser bliver etableret 1. juli 2018. Det betyder, at for eksempel årsopgørelsen for 2017 bliver den sidste, som danskerne modtager fra SKAT, ligesom de nye ejendomsvurderinger for ejerboliger udarbejdes af Vurderingsstyrelsen.

