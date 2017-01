Jan Kjær (SF) håber på opbakning fra byrådet til et forsøg med fleksible arbejdstider for kommunens ansatte. Foto: Michael Kjaer

Send til din ven. X Artiklen: SF vil give kommunens ansatte fleksibel arbejdstid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF vil give kommunens ansatte fleksibel arbejdstid

Taastrup - 31. januar 2017 kl. 13:31 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De lokale SF'ere har skelet til Københavns Kommune med sit forslag om, at kommunens ansatte skal have fleksibel arbejdstid.

Partiet foreslår, at man skal give medarbejderne mulighed for at forhandle sig frem til den arbejdstid, som passer dem bedst.

»Nogle mennesker har brug for mere tid i hverdagen, imens andre har mere brug for lidt ekstra i lønningsposen. Fælles for dem er, at det langt fra er sikkert, at en arbejdsuge på lige netop 37 timer er det, der passer bedst til den aktuelle livssituation,« siger Jan Kjær, som er spidskandidat for SF ved det kommende kommunalvalg.

Han forestiller sig, at forslaget, efter københavnsk forbillede, skal være et pilotforsøg, hvor man i første omgang giver en gruppe udvalgte medarbejdere mulighed for at forhandle deres arbejdstid op eller ned efter eget ønske.

Målet med den fleksible arbejdstid skal være at opnå mere tilfredse medarbejdere og mindre stress og sygefravær.

»For SF er fleksibel arbejdstid et af redskaberne til at sikre glade og engagerede medarbejdere, der er mindre syge, nedslidte og stressede,« siger Jan Kjær og henviser til forsøgsordningen i København.

»Forsøgsordningen i København viser, at op imod en fjerdedel af de ansatte gerne vil justere deres arbejdstid, så de enten arbejder lidt mere eller lidt mindre. Forsøget viser også, at der blandt medarbejderne generelt er stor opbakning til en større fleksibilitet i ansættelsesforholdet,« siger SF'eren.

Administrative udfordringer At forslaget i første omgang skal være en forsøgsordning forklarer han således:

»Forandringer i kommunens ansættelsesforhold kan være en stor omstilling med administrative udfordringer. Derfor er der brug for en forsøgsordning, der blandt andet kan afklare, hvor stort et ønske der er blandt kommunens medarbejdere om at justere på deres arbejdstid, og hvordan sådan et ønske kommer til udtryk. De værdifulde erfaringer fra pilotforsøget skal bruges med henblik på at skabe mere fleksibilitet for alle medarbejdere i kommunen på sigt. Fleksibel arbejdstid er ligeledes et aktuelt emne ved de kommende overenskomstforhandlinger. « siger Jan Kjær.

Forslaget er på byrådets dagsorden tirsdag aften.