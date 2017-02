S efterlyser debat om færre regler

I forbindelse med en debat i byrådet i Høje-Taastrup tirsdag aften om et forslag om at droppe en årlig opgørelse over andelen af ansatte med ikke vestlig baggrund, fremsatte Socialdemokraterne et ønske om en generel debat om en afbureaukratiserings-proces, skriver DAGBLADET Roskilde.

Forslaget fra Venstre og Dansk Folkeparti om at fjerne den årlige opgørelse var nemlig begrundet i et ønske om at afbureaukratisere, men Socialdemokraterne ønsker ikke at skulle behandle hvert enkelt partiforslag om regelforenkling i byrådet.

- Vi har ikke drøftet, hvordan vi kommer videre med hele afbureaukratiseringsdelen, så det vil nok være fornuftig, hvis vi finder ud af, hvordan vi fremadrettet arbejder med forslag. Køge Kommune har lavet et decideret afbureaukratiseringsudvalg - er det den vej, vi skal gå? Skal vi bemyndige administrationen til at afgøre, hvilke forslag der skal gennemføres? Skal vi sætte en dato, og så bede medarbejdere, borgere, og politikere om at komme med deres forslag, for derefter at lave et katalog, der bliver præsenteret for byrådet? Hele den proces synes jeg, vi skal få styr på, sagde Thomas Bak (S) og påpegede, at det ville blive meget ressourcekrævende, hvis byrådet skulle tage stilling til hvert enkelt partiforslag om afbureaukratisering, og at det derfor ville være mere hensigtsmæssigt at tage debatten i eksempelvis Økonomiudvalget.