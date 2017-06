Der skal udarbejdes en prioriteret rækkefølge for, hvordan og hvornår og til hvilken pris de enkelte plejecentre kan gøres demensvenlige, lyder det fra socialdemokraternes spidskandidat til kommunalvalget, Peter Faarbæk. Foto: Photographer Bjarke MacCarthy

S: Vi skal fremtidssikre vores plejecentre

Taastrup - 18. juni 2017 kl. 08:57 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokraterne ønsker at få en samlet plejeboligplan på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune.

- Ældreområdet befinder sig midt i en forandringsproces, hvor udviklingen i antallet af ældre i samfundet vil stige i takt med, at vi lever længere end tidligere, samtidig med at udviklingen og mulighederne øges. Det rejser spørgsmålet om, hvordan vi som kommune kan tilpasse os denne forandring. Hvordan udvikler vi ældreområdet, så det kan matche de behov og ønsker, som de nye generationer af ældre har, siger Peter Faarbæk, Socialdemokraternes borgmesterkandidat.

Partiet vil derfor på næste byrådsmøde den 20. juni fremsætte et forslag om, at der skal udarbejdes en samlet plejeboligplan på ældreområdet med fokus på det gode ældre liv.

- Som en del af plejeboligplanen ønsker vi, at de nuværende plejecentre gennemgås. De skal vurderes ud fra en samlet vurdering af både plejecentrenes fysiske indretning, udearealer samt typer af demenssikring. På dette grundlag skal der udarbejdes en prioriteret rækkefølge for, hvordan og hvornår og til hvilken pris de enkelte plejecentre kan gøres demensvenlige, forklarer Peter Faarbæk.

I dag er der i omegnen af 600 borgere i Høje-Taastrup Kommune, der har demens, men det tal vil stige kraftigt i de kommende år. Derfor mener Socialdemokraterne, at kommunen allerede nu skal forberede sig på denne stigning.

- Velfærdsteknologi og hjælpemidler i plejeboligen skal hjælpe borgerne med at bevare kontrollen over deres eget liv og samtidig være med til at frigøre tid og lette arbejdsbyrden hos medarbejderne, siger Thomas Bak, gruppeformand hos socialdemokratiet.

Den foreslåede plejeboligplan skal derfor også skabe et overblik over, i hvilket omfang plejecentrene udnytter de muligheder, som de teknologiske hjælpemidler giver, og på dette grundlag udarbejde en plan for, hvordan der kan investeres i fremtiden med vægt på at sikre de ældre et trygt og værdig ældre liv samt et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Den samlede plejeboligplan skal skabe et samlet overblik over det fremtidige investeringsbehov på området.

- Høje-Taastrup Kommune gør allerede i dag en stor indsats på demensområdet blandt andet med fokus på tidlig opsporing, ligesom der er en række boliger målrettet demente, men vi skal gøre mere. Derfor er der foruden plejeboligplanen også behov for at skrue op for indsatsen på flere andre områder. Som en del af hverdagens fællesskab bør vi i lighed med mange andre kommuner for eksempel kunne sikre, at der er et antal demens-venner svarende til antallet af demente, og for at komme op på det antal, skal vi skaffe yderligere 400 demens venner, hvilket heller ikke er urealistisk, siger Peter Faarbæk.