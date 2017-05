Bodil Kornbek (S) skriver i et læserbrev til DAGBLADET Roskilde, at borgernes høringssvar og spørgsmålene på brogermødet i april gør det svært at fastholde Vridsløsemagle i en kommende råstofplan. Foto: Lars Svankjaer

Send til din ven. X Artiklen: S: Svært at fastholde Vridsløsemagle i råstofplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S: Svært at fastholde Vridsløsemagle i råstofplan

Taastrup - 09. maj 2017 kl. 13:26 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er der gode nyheder for borgerne i Vridsløsemagle i sagen om forslaget om en ny grusgrav i området.

I et læserbrev til DAGBLADET Roskilde gør det socialdemokratiske medlem af regionsrådet, Bodil Kornbek, det klart, at det for den socialdemokratiske gruppe bliver svært at stemme for en råstofplan 2016, der indeholder det foreslåede område ved Vridsløsemagle som graveområde.

»Høringsperioden for den kommende Råstofplan i region hovedstaden er netop afsluttet. Som jeg gav udtryk for i mødet, var det vigtigt for Socialdemokratiet ikke at forholde os konkret til eventuelt udtagning af enkelte graveområder i høringsperioden, men at respektere høringsprocessen. Jeg vil gerne kvittere for, at jeg blev mødt med forståelse for denne holdning, selvom jeg er klar over, at det er svært, når man er bekymret for fremtiden i ens nærområde. Jeres høringssvar og svarene på de stillede spørgsmål gør det svært at fastholde Vridsløsemagle i en kommende råstofplan«, lyder det i læserbrevet fra Bodil Kornbek, som er medlem af miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden.

»Som repræsentant for den socialdemokratiske gruppe i regionsrådet, Region Hovedstaden, var jeg glad for invitationen til borgermøde i Vridsløsemagle i april måned vedrørende regionens forslag til kommende Råstofplan 2016. I mødet var der et gennemarbejdet oplæg fra borgerne, hvor argumenter men også reelle bekymringer blev forelagt på ordentlig vis. Et af de spørgsmål, som blev rejst i mødet, berørte blandt andet afstanden fra boligerne til graveområdet - om du bor nord og øst for graveområdet, eller om du bor langs den østlige grænse ved Ole Rømers vej. Dette er et af de spørgsmål, som er vigtigt at få besvaret. Det er jo rigtigt, at en del boliger vil være meget tæt på graveområdet med store gener til følge, som det blev påpeget i mødet«, skriver hun også i læserbrevet.

Allerede på borgermødet i april måned gav regionsrådspolitiker Marianne Frederik (Enh) udtryk for, at området ved Vridsløsemagle ikke virkede som det mest oplagte.

- Det jeg tager med mig tilbage fra i aften er, at hvis man tager hensyn til de boliger, der ligger tæt ved, så er der måske ikke så meget at komme efter i det område, sagde hun på mødet og blev mødt af store bifald fra de mange fremmødte.

Miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden skal den 30. maj behandle forslaget til Råstofplan 2016. Ved dette møde har Vridsløsemagle Bylaug fået foretræde.