Roxy stiller til november op for Alternativet ved kommunalvalget i Høje-Taastrup. Foto: Josefine Klitgaard

Roxy stiller op til kommunalvalget

Taastrup - 29. maj 2017 kl. 11:17 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rukhsana Bibi har boet hele sit liv i Blåkilde.

Den 49-årige kvinde er bor til fem børn og arbejder til dagligt som lægesekretær på børneafdelingen på Herlev Hospital.

Nu har hun valgt at gå ind i politik - nærmere bestemt Alternativet.

- Jeg har valgt Alternativet, fordi de tager afsæt i seks kerneværdier, der kendetegner interne og eksterne arbejdsprocesser såvel som konkrete politiske udspil, siger kvinden, der blandt venner er mest kendt som Roxy.

- Jeg vil kæmpe for sager, som borgerne har brug for, at der bliver kæmpet for. Specielt de svage, uanset hvor de er fra - unge eller gamle, alle der har brug for, at deres stemme bliver hørt. Jeg vil gøre mit bedste for at Høje Taastrup Kommune bliver den bedste rollemodel-kommune, som alle kan se op til og blive inspireret af, understreger Roxy.

Alternativets kerneværdier handler kort fortalt om modet til at se problemerne i øjnene. At være generøs, at der skal være gennemsigtighed, ydmyghed, humor, empati og kreativitet.

- Det er de værdier, som jeg faldt for hos Alternativet. Mine piger og min omgangskreds sagde, at jeg da skulle stille op.

'Mor, du bruger så meget energi på at hjælpe andre i Taastrup, hvorfor ikke hjælpe alle dem, du kan i hele Danmark, der er brug for ærlige og gode rollemodeller i politik også,' lyder det fra Roxys tre døtre.

- Jeg ved bare, at mine piger og nogle i kommunen - og andre har så meget tillid til mig, at jeg til sidst ikke kunne sige nej, smiler Roxy.

Alternativet i Høje-Taastrup har længe næret et ønske om at en kvindelig kandidat med indvandrerrødder ville være med på holdet.

- Vi er meget stolte over, at en personlighed som Roxy godt vil være med, siger formanden Knud Anker Iversen på sin Facebookside og fortsætter:

- Roxy er en imponerende ambassadør for indvandrerminoriteterne i Høje-Taastrup. Udover at hun sidder i Integrationsrådet har hun nu i seks år gjort et kæmpe arbejde i ungdomsforeningen Pangæa, der har hjemme i Blåkilde. Her hjælper hun de unge mennesker med lektiehjælp og til at få større indsigt i - og respekt for - det danske samfund.

Alternativet vil trække på Roxys store erfaring med integration.

- Men vi respekterer naturligvis, at hun ikke vil låses fast i en rolle begrundet i hendes indvandrerbaggrund. Roxy brænder for unge - uanset herkomst - som nemt kan føle sig hægtet af samfundet. Som eksempel nævner hun, at mange unge ikke kan finde ud af at bruge e-boks og nemID. Også børnekultur og miljø er områder hun brænder for. Vi er ikke i tvivl om, at hun har meget hun kan give sit lokalsamfund, understreger Knud Anker Iversen.