Se billedserie Rosa Væggemose på hjørnet af den grund, hvor hendes hus skal opføres som en del af Solrækkerne, de første boliger i Nærheden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Rosa er klar til Nærheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rosa er klar til Nærheden

Taastrup - 01. marts 2017 kl. 09:04 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Home første gang slog dørene op til salgspavillonen for de første boliger i bydelen Nærheden i Hedehusene, havde 67-årige Rosa Væggemose ventet to timer i kø. Hun havde nemlig udset sig præcis den bolig, hun gerne ville lægge billet ind på, og hun ville ikke risikere at miste den til en anden køber, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Jeg ville simpelthen have den bolig med den største grund. Den første halvanden time stod jeg alene i kø, men jeg er alligevel glad for, at jeg gjorde det. Tænk nu, hvis en anden havde snuppet mit drømmehus lige for næsen af mig, siger Rosa med et skævt smil.

Men det skete ikke, så Rosa var blandt de allerførste, der skrev under på en bolig i Solrækkerne, det første boligprojekt i den nye bydel Nærheden i Hedehusene.

Faktisk blev 11 af de første 25 boliger reserveret på den første dag, hvor boligerne blev sat til salg.

Rosa har sikret sig en 85 kvadratmeter stor hjørnebolig i ét plan på en 168 kvadratmeter stor grund.

- Jeg glæder mig til at plante mine egne roser! Jeg har allerede planlagt hele min have, og jeg vil ikke have græsplæne men en masse stauder og en fliseterrasse, fortæller Rosa.

Fokusset på fællesskabet i Nærheden er Rosa også meget glad for.

- Det er vigtigt for mig med fællesskab og at have et godt forhold til naboerne. Det er ikke fordi, man behøver at rende hinanden på dørene, men det er rart at kende hinanden, siger hun.

Rosa havde i flere år kigget efter en bolig i Høje-Taastrup Kommune, hvor hendes datter og familie bor. Lige nu bor hun faktisk hos sin datter og svigersøn, så hun glæder sig til, hendes eget hus står færdigt.

- Jeg kunne måske have købt et rækkehus i Taastrup for den samme sum, men så havde det jo også været 20-30 år gammelt. Det er værd at vente på, at jeg får noget helt nyt, som der forhåbentlig ikke skal gøres noget ved de næste mange år, siger Rosa og fortæller, at svigersønnen også er glad for købet.

- Så skal han ikke hjælpe til og reparere på et gammel hus, siger hun med et glimt i øjet.

Rosa glæder sig over, at hun i fremtiden ikke får langt til det naturskønne område Hedeland, som hun regner med at bruge en hele del.

Hun er oprindeligt opvokset i Tvis, på 'heden ved Holstebro', som hun siger.

- Så da jeg hørte om dette projekt med navnet »Nær-Heden«, så vidste jeg, at det lige var noget for mig, siger hun med et smil.