Se billedserie Rolf Sørensen deltager i dette års Firmatour. Foto: Anders Ole Olsen

Rolf Sørensen kører med i årets Firmatour

Taastrup - 09. maj 2017 kl. 12:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks mest vindende cykelrytter, Rolf Sørensen, er med, når dette års udgave af Firmatouren skydes i gang fredag den 9. juni.

Han deltager sammen med sin nuværende kommentatormakker, Dennis Ritter, på holdet fra TV 2, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi skal være værter for aftenens hyggelige fællesspisning i teltet, men vi vil da ikke gå glip af en frisk cykeltur med op mod et par tusind glade mennesker i feltet. Rolf er godt nok favorit i vores interne konkurrence, men jeg satser på at nappe nogle bjergpoint undervejs på rutens stigninger, siger Dennis Ritter fra TV 2 Sporten.

Et andet stort dansk cykelkoryfæ, Bo Hamburger, stiller ligeledes op til start i årets udgave af Firmatouren, ligesom feltet vil få selskab af professionelle ryttere fra det danske U23-hold Giant-Castelli, der har medaljetagere fra både OL, VM og EM i truppen.

Der bliver altså masser af stjernestøv at bade sig i - og gode cykeltricks at lure af - for de mange deltagere i Firmatouren.

Sidste år lancerede TV 2 og Peloton den allerførste udgave af Firmatouren med deltagelse af 1800 ryttere fra mere end 130 virksomheder. I år ser det ud til at løbet bliver endnu større - og alle sejl er sat til for at skabe en mindeværdig cykeldag fredag den 9. juni.

I Firmatouren stiller virksomheder med hold á fem deltagere, og man kan vælge mellem to ruter - Motionstouren (25km) og Racertouren (75km).

Samarbejdspartnerne bag Firmatouren tæller udover Høje-Taastrup Kommune også Cyklistforbundet og Diabetesforeningen. Cyklistforbundet gennemfører i disse uger den store motionskampagne »Vi cykler til arbejde«, der i år har 58.600 deltagere. Som noget nyt tilbydes deltagerne i motionskampagnen en særlig rabat til Firmatouren, hvis man melder sit hold til.

- Det er fantastisk, at vi gennem dette samarbejde mellem Firmatouren og Vi cykler til arbejde kan gøre forsommeren til én stor cykelfest med en festlig finale 9. juni. Jeg glæder mig til at deltage i Firmatouren og håber, at samarbejdet vil få endnu flere danskere ud at cykle med deres kolleger - også i hverdagen, siger Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

Firmatouren 2017 vil ligesom sidste år byde på underholdning til de mange gæster i form af DJ, storskærm og boder, hvor deltagere og publikum kan købe mad og drikke.

Billetsalg og tilmelding til eventen sker på firmatouren.tv2.dk, hvor du også kan læse mere om eventen. Det er også muligt at tilmelde tilskuere uden startnummer til Firmatouren, men med adgang til den festlige middag efter cykelløbet.