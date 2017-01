Det kniber med at overholde servicerammen, men tilgengæld er kassebeholdningen fortsat robust i Høje-Taastrup Kommune. Den gennemsnitlige likviditet udgjorde per 30. september sidste år 442 millioner kroner. Foto: Christian Ringbæk

Risiko for sanktion rykker nærmere

Taastrup - 13. januar 2017 kl. 13:53 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ser ikke ud til, at det er lykkedes Høje-Taastrup Kommune at vende et truende underskud på budgettet for 2016. Den seneste budgetopfølgning peger i hvert fald fortsat på en delvist udfordret økonomi med en forventet overskridelse af den såkaldte serviceramme på 22,8 millioner kroner, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Det går den forkerte vej, selvom vi har sat forskellige initiativer i gang for at nedbringe tallet. Men havde vi ikke reageret tidligere, havde vi været oppe på en overskridelse i omegnen af 50 millioner kroner, fortæller borgmester Michael Ziegler (K).

Han henviser til, at byrådet allerede i januar 2016 var opmærksom på problemet og derfor reducerede en række udgifter og indførte et såkaldt kontrolleret ansættelsesstop, hvor man kunne vente lidt med at besætte ledige stillinger, og derved spare penge på nogle måneders løn. Det tiltag blev senere forlænget til at gælde hele året.

Det er fortsat de specialiserede børne- og voksenområder, der udfordrer driften og særligt overholdelse af servicerammen. Administrationen vurderer, at der er en stigende risiko for, at blive ramt af en regnskabssanktion på regnskab 2016, hvis kommunerne under ét ikke overholder servicerammen.

Hvis Høje-Taastrup Kommune ender med at overskride servicerammen, så er der altså risiko for en økonomisk sanktion.

Servicerammen er et loft for, hvor mange kommunerne under ét må bruge på driften i det enkelte år. Hvis kommunerne under ét ikke overholder dette loft, så kan der blive tale om sanktioner i form af et nedsat tilskud fra staten.

Det kommer derfor an på, om de øvrige af landets kommuner overholder deres budgetter (og gerne med ekstra 22,8 millioner kroner), hvis Høje-Taastrup skal undgå en sanktion. Gør de ikke det, bliver sanktionen - altså det lavere tilskud - fordelt med 60 procent til Høje-Taastrup og 40 procent til kommunerne samlet set.

- Men vi håber, det går, og at kommunerne samlet set overholder servicerammen. Det er gået før, siger Michael Ziegler.