Punjabi Food i City2 er en af de lokale restauranter og fødevareforretninger, som er med i Too good to go-ordningen.

Restemad hitter: Få det billigt ved lukketid

Taastrup - 04. juli 2017 kl. 11:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Danmark smides der hvert år over 700.000 ton mad ud, hvoraf næsten 30.000 tons stammer fra restauranter. For at komme en del af madspildet til livs har den danske virksomhed Too Good To Go lavet en app, som hjælper restauranter og fødevareforretninger med at reducere madspild, skriver DAGBLADET Roskilde.

I stedet for ved lukketid at smide det overskyndende mad ud, kan man igennem Too Good To Go-appen komme ned cirka 15 minutter før lukketid og hente det overskydende mad for et mindre beløb.

Også i Taastrup og Hedehusene kan man gøre brug af restemad. I Taastrup er følgende tilmeldt ordningen: Punjabi Food i City2, Dalle Valle i City2, Guldbageren på Taastrup Hovedgade, Coffee & Sandwich på Tastrup Hovedgade, Restaurant Hong Bin ved Høje Taastrup Station, Wok Sushi ved Taastrup Station og Grennessmindes cafe på Snubbekorsvej.

I Hedehusene kan man købe restemad hos Asia House på Hovedgaden, Byens Bager og Circle K på Kallerupvej.

Appèn Too Good To Go kan downloades gratis.