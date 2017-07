Det er jorden under Baldersbuen 36, hvor Philips i dag ligger, der skal undersøges for forurening. Forureningen er sket under en tidligere ejer.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Regionen undersøger grundvand for forurening Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regionen undersøger grundvand for forurening

Taastrup - 01. juli 2017 kl. 08:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Region Hovedstaden er netop nu i gang med at undersøge grundvandet under Baldersbuen 36 i Hedehusene for forurening.

Tidligere undersøgelser har vist, at der på ejendommen findes forurening med klorerede opløsningsmidler. Forureningen vurderes at stamme fra maling- og lakfabrikken Akzo Nobel, som lå på adressen i perioden 1993-2000, skriver DAGBLADET Roskilde.

Region Hovedstaden skal bruge undersøgelsen til at afgrænse forureningens udbredelse og til at vurdere risikoen over for det grundvand, der bruges til drikkevand.

- Undersøgelsen er en del af Region Hovedstadens indsats over for grundvandstruende forureninger. Undersøgelsen kommer til at danne grundlag for et muligt videre forløb med oprensning, afhængigt af resultaterne, fortæller Troels Lytt Jensen, som er projektleder i Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden.

Ejendommen ligger i et område med særligt værdifuldt grundvand, hvor Høje Thorstrup Vandværk får sit drikkevand fra. Her indvindes der årligt indvindes omkring 25.000 kubikmeter drikkevand. Hvis grundvandet bliver påvirket af forurening, kan det have konsekvenser for forsyningen af drikkevand til lokalområdet.

- Det er vigtigt at understrege, at forureningen ikke påvirker grundvandet nu. Der foregår en kontrol af vandet, der indvindes fra området, og vandet fra hanerne kan derfor drikkes trygt, uddyber Troels Lytt Jensen.

Region Hovedstaden har særligt fokus på forureninger med klorerede opløsningsmidler, som er kemiske stoffer, der let spredes i jord og grundvand og nedbrydes langsomt.

Når de klorerede opløsningsmidler nedbrydes, dannes nye problematiske og sundhedsskadelige stoffer. Klorerede opløsningsmidler kan selv i meget små mængder skabe massiv forurening i grundvandet.

Desuden kan stofferne dampe op af jorden og trænge ind i bygninger. Spild af klorerede opløsningsmidler kan derfor forårsage meget komplicerede forureninger i jord og grundvand og kan påvirke indeklimaet i bygninger nær forureningen.

Forskellige undersøgelsesmetoder vil blive anvendt til undersøgelsen. Der skal blandet andet udføres målinger af luften i jorden under gulvet på Baldersbuen 36.

Der bliver også udført boringer på ejendommen for at måle forureningen og udtage prøver af jorden og grundvandet i forskellige dybder.

- Med undersøgelsen får Region Hovedstaden et grundlag for at vurdere om forureningen kan true det grundvand, som vi bruger til drikkevand. Dermed kan vi vurdere, om det er nødvendigt at igangsætte en oprensning af forureningen, siger Troels Lytt Jensen.

Undersøgelserne forventes afsluttet i løbet af efteråret 2017.