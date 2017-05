Det er området her, som embedsmænd fra Region Hovedstaden foreslår udlagt til grusgrav, men der ser ud til at være et politisk flertal imod det forslag.

Send til din ven. X Artiklen: Region overhører protester om grusgrav - men det gør politikerne ikke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Region overhører protester om grusgrav - men det gør politikerne ikke

Taastrup - 26. maj 2017 kl. 13:16 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regionen Hovedstadens embedsmænd fastholder, at et område ved Vridsløsemagle er egnet til kommende grusgrav. Det tyder dog på, at et politisk flertal er imod det forslag og vil stemme for at få det taget ud af Råstofplan 2016, skriver DAGBLADET Roskilde.

På tirsdag skal regionsrådspolitikerne i miljø- og trafikudvalget tage stilling til administrationens forslag til råstofplanen, og her indgår fortsat et 34,2 hektar stort område ved Vridsløsemagle.

Det undrer borgmester Michael Ziegler (K), som beklager, at regionens embedsmænd ikke har lyttet til de mange protester, som er kommet fra både borgere og kommunen.

- Jeg synes, vi var kommet med tungtvejende argumenter, så jeg er både overrasket og ærgerlig over, at de ikke har lyttet, siger Michael Ziegler.

Han er dog fortrøstningsfuld i forhold til, om planen bliver endeligt vedtaget med Vridsløsemagle som graveområde efter de politiske udmeldinger, der har været på det seneste. Her har regionsrådspolitikere fra både S, V, K, LA og EL meldt ud, at de ikke finder området i Vridsløsemagle egnet til grusgrav, og der tegner sig således et politisk flertal mod forslaget - uanset hvad embedsmændene siger.

- De politiske udmeldinger går heldigvis vores vej, men det havde da været rart, hvis regionens embedsmænd havde taget området helt ud af planen. For selvom det måske lykkes at få det ud denne gang med et politisk pres, så kommer der jo en ny plan igen på et tidspunkt, og så skal vi måske igennem den samme mølle igen, siger Michael Ziegler til DAGBLADET Roskilde.

Rigtig mange private borgere, Vridsløsemagle Bylaug, Høje-Taastrup og Albertslund kommuner samt en række forskellige institutioner og foreninger er kommet med indsigelser til planen, hvad angår forslaget om at udpege området ved Vridsløsemagle til graveområde.

Området er allerede udlagt som såkaldt interesseområde, hvor man altså har vurderet, at der kan være råstoffer at komme efter.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde fredag - den kan også købes som e-paper her på sn.dk.