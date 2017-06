Se billedserie Eleverne har gjort forarbejdet. De har skabt en stor kugle af papmaché, som Stine Ring Hansen nu skal arbejde videre med.

Reerslev kan glæde sig til mere kunst

Taastrup - 12. juni 2017 kl. 09:47 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i Reerslev kan glæde sig til at få endnu et kunstværk.

Kulturelt Samråd har vedtaget at fortsætte med at støtte kunstprojektet, som billedhugger Stine Ring Hansen står bag i samarbejde med børn fra Reerslev Skole. Også landsbylauget har givet en positiv tilkendegivelse omkring projektet.

Det betyder, at en ny skulptur kan stå færdig i 2018 og planen er, at den skal opstilles på trekanten mellem Reerslev og Stærkende.

Der er tale om en skulptur udsprunget af Stine Ring Hansens undervisningsprojekt med elever fra 4 og 5. klasse på Reerslev skole i 2015. Skulpturens titel er indtil videre ' En verden i verden' og det er elevernes arbejde med papmache der skal skabe grundlaget for en globe og en stjerneformation til skulpturen.

»Det var en skøn oplevelse at se eleverne kaste sig ud i at rive papir og snaske med tapetklister at få materialet mellem fingrene og samtidig skulle kunne samarbejde omkring det. Det var en sand fornøjelse at se de skønne elever sprudle af leg,« siger Stine Ring Hansen.

Hun skal nu i gang med at bruge elevernes forarbejde i papmaché og det skal blive til en bronzeskulptur, der består af en globe med ornamentik af de fire elementer; Luft, ild, vand og jord.

»Ud fra midten af globen er en stjerneformation med de fire verdenshjørner og et bælte med 12 intervaller, som symbol på tiden - timer og måneder. Rundt om denne globe opstilles 12 taburetter i indfarvet beton, hvor der ilægges bronzerelieffer med de 12 stjernetegn,« fortæller Stine Ring Hansen og fortsætter:

»Hensigten med 'En verden i verden' er at etablere et samlingssted. Man kan sidde på taburetterne og se ud på den smukke natur og samtidig kan man betragte skulpturen med al dens fabulerende ornamentik. Den kan bruges, når man har fødselsdag eller bare trænger til en pause og lidt eftertænksomhed. Stjernetegnene er et symbol på vores personlighed og forskellighed, at jeg er den jeg er, men samtidig er jeg også med i en større sammenhæng i verdensrummet, med globen og stjernen , det er her jeg står - stik nord - stik syd. I virkeligheden handler det om at være til stede - netop her.«

Skulpturen 'Fællesskab' , som blev opstillet ved forsamlingshuset i oktober 2016 og er også resultatet af Stine Ring Hansens undervisningsforløb med samme elever. Her arbejdede eleverne med sanser og skabte nogle meget fine udtryksfulde ansigter. Herefter forenede Stine disse til en helhed med fælles krop. Et forløb til glæde for skole, elever, kommunen og ikke mindst byen, som er kommet på kommunens skulpturguide.