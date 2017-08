For første gang kan man som indsamler selv vælge sin rute direkte på Red Barnets hjemmeside. Herefter sender Red Barnet en indsamlingsbøtte hjem til indsamlerne på deres adresse, og så er er der kun tilbage at tage familie eller venner under armen og gå ud og ringe på dørene den 3. september.

Send til din ven. X Artiklen: Red Barnet: Vil du være indsamler? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Red Barnet: Vil du være indsamler?

Taastrup - 16. august 2017 kl. 15:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 3. september samler Red Barnet ind ved den årlige landsindsamling til de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden.

Men organisationen mangler indsamlere i Taastrup.

Hver time er der børn, der kæmper for at overleve. Det er børn, der sulter og er ved at tabe kampen mod underernæring. Børn, der flygter fra bomberne i de voksnes krig. Børn, der bliver udsat for vold. Søndag den 3. september 2017 samler Red Barnet ind til de mest udsatte og sårbare børn, men organisationen mangler indsamlere.

- Alle børn har ret til en god og tryg opvækst, men desværre er der børn, både ude i verden og herhjemme, der ikke får opfyldt de behov. Derfor går pengene fra årets landsindsamling til alle de børn, der har brug for beskyttelse og hjælp til et bedre børneliv, siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet.

Jo flere frivillige indsamlere, der går på gaden i Taastrup, jo flere børn kan Red Barnet hjælpe både herhjemme og ude i verden.

- Vi samler ind til udsatte og sårbare børn. Det er her, vi viser børnene, at de ikke er alene, og at vi kan redde og beskytte dem og give dem håb. Hvis du giver børnene tre timer af din tid, så er du med til at redde børneliv, for hver time tæller, når vi samler ind, siger Jonas Keiding Lindholm.

Sultkatastrofe i Afrika Lige nu hærger en af de værste sultkatastrofer i Somalia, Yemen, Sydsudan og Nigeria.

Flere end 20 millioner menneskers liv er i fare. Hver dag tvinger den ekstreme tørke familier til at forlade hus og hjem i deres desperate jagt på mad, vand og foder til deres dyr.

Når sulten gør familier ude af stand til at klare sig selv, er særligt børn under fem år i fare for at dø. De har sværere ved at modstå akut underernæring og er mere modtagelige over for de sygdomme, der typisk følger med sulten - mæslinger, malaria og kolera.

Når du samler ind, hjælper du blandt andre børn, der lider i den voldsomme sultkatastrofe.

- Børn er ekstremt sårbare, når en katastrofe som hungersnød rammer. De har brug for akut hjælp mod underernæring for at overleve, men også for at undgå skader, der kan få konsekvenser for dem senere i livet. Den hjælp kan vi give dem. Pengene fra landsindsamlingen rækker langt. For 275 kroner kan man sikre en familie mad i to uger, og for 150 kroner giver man rent vand til tre skoleelever i en måned, siger Jonas Keiding Lindholm.

Landsindsamlingen betyder overlevelse

Red Barnets generalsekretær har besøgt sundhedsklinikker med underernærede børn mange gange.

- Det, der rammer mig hver gang, er den stilhed, der er, når børnene er så dårlige. Når en lille barnekrop ikke får den næring, den har brug for, går den i stå. Den vokser ikke. Nervesystem, indlæringsevne og IQ udvikler sig ikke. Modstandskraften forsvinder, og en simpel infektion kan være for svær en modstander for en svækket, udhungret barnekrop. Barnet har ikke engang energi til at græde eller skrige af sult, fortæller Joans Keiding Lindholm.

Hundredtusindvis af børn kæmper allerede for deres liv, og hvis både tørke og borgerkrige fortsætter på Afrikas Horn, vil endnu flere børn sulte.

- Når du samler ind, er du med til at hjælpe børn, der sulter. Du er med til at give dem mad og vand, og du er ganske enkelt med til at sikre deres overlevelse, siger Jonas Keiding Lindholm.

Få indsamlingsbøtten sendt til døren

For første gang kan man som indsamler selv vælge sin rute direkte på Red Barnets hjemmeside.

Herefter sender Red Barnet en indsamlingsbøtte hjem til indsamlerne på deres adresse, og så er er der kun tilbage at tage familie eller venner under armen og gå ud og ringe på dørene den 3. september.

Hver time tæller for de afkræftede, svært underernærede og syge børn. Hver time tæller for børn i nød - og der er stadig brug for indsamlere i Taastrup.

Du kan tilmelde dig på https://tilmeld.redbarnet.dk/

Det tager cirka tre timer at samle ind, og hver indsamler bidrager typisk med cirka 1.000 kroner.

Derfor skal du samle ind Pengene fra årets landsindsamling går til børnene.

Til dem, der sulter, dem, der flygter, dem, der bliver udsat for overgreb, og til dem, der frygter at blive mobbet. Når du støtter Red Barnet, hjælper du både de dårligst stillede børn ude i verden og herhjemme, og sammen kæmper vi for bedre børneliv verden over.

Red Barnet redder og beskytter børn og familier med livsvigtig hjælp og tryghed i krigszoner og under flugten fra krig og konflikter. Red Barnet uddeler mad, vand og medicin i de lande, hvor sultkatastroferne hærger, og ruster flere børn og deres familier til at modstå tyfoner og jordskælv i områder truet af naturkatastrofer.

I Danmark giver Red Barnet flere af de dårligst stillede børn ferieoplevelser og mulighed for at deltage i fritidstilbud. Organisationen bidrager også til trivsel og fællesskaber i mange skoler, børnehaver, vuggestuer og dagplejer.

Så meget kan Red Barnet hjælpe for dine tre timer

For 50 kroner kan vi give vaccination mod mæslinger til to børn.

For 150 kroner kan vi give rent vand til tre skoleelever i en måned.

For 200 kroner kan vi give tæpper til at holde syv børn varme om vinteren.

For 275 kroner kan vi give mad til en familie i to uger.