Rapænder og rollinger i Reerslev

Taastrup - 22. maj 2017

Børnesangen Rapanden Rasmus er et af de mange indslag, der får de to- til fireårige krudtugler fra Reerslev samt deres forældre til at løbe rundt gymnastiksalen på Reerslev Skole, når de mødes torsdag eftermiddag som en del af holdet »Rollinger af Reerslev«, der hører under Reerslev IF.

I rapande-sammenhæng er alle børnene spændt for en hullahopring og trækker med stor iver deres forældre med rundt, ligesom sangteksten fortæller.

Der er 15 børn med hver sin voksen tilmeldt på holdet. Denne tirsdag er ni mødt op, og det går ikke stille for sig. Al gang foregår helt alderssvarende i løb og med udråb som »Du kan ikke fange miiiiig!«.

De grønne markeringer af en badmintonbane inviterer i den grad til væddeløb allerede inden instruktør Michelle Hjortgaard sætter spilopperne i gang med øvelserne.

»Det er vigtigt med et hold for de helt små børn, fordi de her får styrket finmotorikken og grovmotorikken, og samtidig lærer de fra starten, at det er sjovt at bevæge sig, og de leger bevægelserne ind,« fortæller Michelle Hjortgaard.

Hun tiltrådte som instruktør for holdet i begyndelsen af denne sæson og har selv en søn, der er med.

»På holdet Rollinger af Reerslev har vi en tradition omkring fællesskabet. Man må godt bevæge sig, men det handler også om, at man bare er med og mødes. Jeg varierer øvelserne, og børnene og deres forældre sørger selv for at lægge deres eget niveau og tempo,« fortæller hun.

Alenetid med far eller mor Nogle af de rollinger, der kommer først fra start og tager et par omgange rundt i hallen som opvarmning er treårige Emilie og fireårige Bastian.

Emilies far hedder Martin Kok og løfter sit datter op i luften, da hun løber hen til ham. Den treårige pige vender sig helt naturligt selv i løftet, så hun næsten ligger vandret i luften.

»Ved at være med, kommer vi ud og styrker Emilie motorisk. Derudover er der det sociale aspekt. Der er lidt andre muligheder her i gymnastiksalen, end hvis vi var hjemme i stuen,« siger Martin Kok, der også understreger, at det betyder meget at være der far og datter.

»Her er ingen forstyrrende elementer i form af støvsuger, fjernsyn eller tablet. Det er ren alenetid,« siger han.

Dette synspunkt tilslutter Bastians mor, Michelle Van Den Bergh, sig. Hun er også glad for at være af sted med sin ene søn.

»Vi er her, fordi jeg har en dreng, der har rigtig meget energi, og så bor vi lige nede ad vejen, så det er perfekt, at kunne gå herover og få rørt sig. Det er også hyggeligt og rart, fordi de andre børn er fra samme børnehave. Det fungerer bare,« siger hun.

Yngste skud på stammen, lillebror Jasper på fire måneder, ligger på sin voksipose, hvor han pludrer, griber fast om sine tæer og følger sin mor og bror med øjnene.

Kilderier, tog og svup Instruktør Michelle Hjortgaard lægger ud med at samle børn og forældre i en rundkreds og indleder med en navnesang, hvor alle vinker til hvert enkelt barn, mens de synger barnets navn. Bagefter er der dømt kildetur, hvor rollingerne hviner højt, mens forældrene ælter deres børn, som var de et brød, der skal bages.

Da alle herefter er godt varme, er det tid til en stribe sanglege, hvoraf nogle af dem akkompagneres af en melodi over musikanlægget i salen.

Først danner forældre og børn en række af togvogne til en tekst, hvis ene vers lyder:

»Se det lille tog, nu kører det af sted. Når lyset blinker, sidder vi og vinker. Vinker, vinker,« og straks vinker togvognene, mens de futter rundt på rad og række.

Bagefter sætter alle forældrene sig ned og danner en cirkel, mens børnene står bag egen voksen. Ved hjælp fra remsen »Svup, Karoline« stikker børnene af fra gruppen i bevægelse som hop, kravlen og løb. Det er nu forældrenes opgave at fange børnene. Så alle 18 deltagere kravler på et tidspunkt rundt efter hinanden.

Timen afsluttes med en forhindringsbane lavet af madrasser, en gynge, en bænk og en trampolin, hvor der tælles yderst koncentreret til ti hop, så alle får lige lang tid på forhindringen.

Reerslev IF har i øvrigt også andre børnegymnastikhold, foruden andre sportsgrene og voksenhold. Se eventuelt mere på hjemmesiden Reerslevif.dk.