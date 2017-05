Knud Anker Iversen fra Alternativet og Vivi Holde Laursen fra De Radikale skriver under på aftalen om et valgteknisk samarbejde mellem de to partier til kommunalvalget i Høje-Taastrup Kommune til november. Foto: Privat

Radikale dropper S: I valgforbund med Alternativet

Taastrup - 17. maj 2017 kl. 11:02 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De Radikale i Høje-Taastrup skifter denne gang Socialdemokratiet ud med Alternativet som partner i et valgforbund til kommunalvalget den 21. november 2017.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Ideen er, at De Radikale og Alternativet kan øge deres samlede mandattal i forhold til, hvad det ville blive uden et sådant samarbejde. Hvis det ene parti eksempelvis får flere stemmer, end det selv har brug for, så kan det andet parti nyde godt af de overskydende stemmer.

Om aftalen siger de to formænd Vivi Holde Laursen fra de Radikale og Knud Anker Iversen fra Alternativet:

- Vores grundholdning til miljø og medmennesker er meget tæt på hinanden, så selvom vi ikke er enige om alt, er vi enige om, at stemmerne ikke må gå til spilde. Kan det ene parti ikke gøre brug af dem, så er et fint, at det andet parti får dem.

Med underskrivelsen af den valgtekniske aftale binder de to partier sig ikke yderligere til hinanden. Begge er indstillet på at deltage i et bredt og konstruktivt samarbejde, hvis de kommer i byrådet.

Ved sidste kommunalvalg i 2013 var De Radikale i valgforbund med Socialdemokratiet, skriver DAGBLADET Roskilde.

De Radikale fik 977 stemmer ved valget, men fordi det ikke var nok til et mandat i byrådet, gik de stemmer i stedet til Socialdemokratiet.

Tidligere har SF og Enhedslisten i Høje-Taastrup meldt ud, at de indgår valgforbund, mens Socialdemokraterne endnu ikke har oplyst, om de indgår valgforbund med nogen partier.