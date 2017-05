Esat Sentürk (t.v.) er spidskandidat og Isa Taspinar nummer to på Radikale Venstres kandidatliste til byrådsvalget i Høje-Taastrup. Foto: Tayfur Öztürk. Foto: OG

Radikal spidskandidat: - Der er mange ting, man kan gøre bedre

Taastrup - 28. maj 2017 kl. 13:10 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Jeg har altid haft interesse for Radikale Venstre, fordi partiets mærkesager er nogle, jeg virkelig bakker op om,« siger Esat Sentürk, som er spidskandidat for Radikale Venstre ved byrådsvalget i november.

Han fik over halvdelen af stemmerne, da partiets lokalafdeling holdt opstillingsmøde og er meget glad for at skulle stå i spidsen lokalt.

»Jeg har boet i Taastrup siden jeg var tre år og kender derfor byen rigtig godt. Men der er også mange ting, som jeg synes, man kan gøre bedre og det er derfor jeg stiller op,« siger han.

Esat Sentürk har to mærkesager, som han særligt vil arbejde for:

»Uddannelse er ufatteligt vigtigt for børn,« siger Esat, som selv er læreruddannet og underviser på Høje-Taastrup Privatskole.

»Uddannelse er det, der giver børn og unge mulighed for at få et godt liv. Også børnepasning er meget vigtigt og et område, jeg prioriterer højt,« siger han.

Grøn politik er også en mærkesag og selvom Høje-Taastrup er Grøn Kommune, mener han, at der er plads til forbedringer.

Frivillig fodboldtræner

Indtil for tre år siden boede Esat Sentürk i Taastrupgaard, hvor han de sidste tre år var medlem af afdelingsbestyrelsen. I sin fritid laver han frivilligt arbejde, blandt andet som fodboldtræner. Han har været træner i Taastrup FC og er nu tilknyttet TG80 som bestyrelsesmedlem og træner.

Privat er Esat Sentürk gift og har 'en lille prinsesse' på 11 måneder.

Esat Ercan tror på, at Radikale Venstre igen kommer i byrådet efter i en periode ikke at have været repræsenteret.

»Det er en skam, at vi ikke er repræsenteret i byrådet i øjeblikket, men jeg tror på at der er brug for os og at vi kommer ind igen, meget gerne med to mandater,« siger Esat Sentürk.

Nummer to på den radikale liste er Isa Taspinar, som også er skolelærer. Partiet har endnu ikke besluttet sammensætningen af resten af listen, oplyser Esat Sentürk.

Nadeem bakker op

Lokalafdelingen har en meget aktiv bestyrelse, fortæller Esat.

»Vi er et virkelig godt team og det er utrolig vigtigt at have et bagland at støtte sig opad,« siger Esat og fortæller, at tidligere byråds- og folketingsmedlem Nadeem Farooq er gået ind i bestyrelsen.

»Han har stor værdi for os og vi bruger ham, så meget vi kan,« siger Esat.

I valgforbund med Alternativet

Radikale Venstre er gået i valgforbund med Alternativet denne gang. Sidst var det Socialdemokratiet, partiet var i valgforbund med.

»Vi deler flere værdier med Alternativet end med Socialdemokratiet og derfor er det oplagt at gå i valgforbund med dem,« siger Esat.

Om aftalen siger de to formænd Vivi Holde Laursen fra de Radikale og Knud Anker iversen fra Alternativet:

»Vores grundholdning til miljø og medmennesker er meget tæt på hinanden, så selvom vi ikke er enige om alt, er vi enige om at stemmerne ikke må gå til spilde.«