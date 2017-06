Radikal mission: At støtte HOPE

»Jeg er dybt imponeret af det arbejde, som udføres med HOPE. For mig og Radikale Venstre er det et fremragende eksempel på, hvordan musik, dybt engagerede og fagligt kompetente undervisere og et udsat boligområde kan samarbejde og løfte en gruppe børn så langt op og frem, at ingen troede det var muligt,« sagde hun. »Hope beviser at det altid er muligt at give børn muligheder for at forme deres eget liv, hvis vi er villige til at prioritere. Derfor undrer det mig også dybt, at det ikke er lykkedes kommunen at finde finansiering til at fortsætte et så vigtigt initiativ. HOPE er en inspiration for hele Danmark og ikke bare et fremragende eksempel på integration men også på åben skole, på social- og boligpolitik og på hvordan politikkerne om spille sammen,« sagde Sofie Carsten Nielsen