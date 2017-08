Det er forslaget om dette byggeri i op til fire etager, som ikke just er blevet vel modtaget hos særligt naboerne i Taastrup.

Protester mod nyt byggeri: Nu inviteres naboer til dialogmøde

Taastrup - 18. august 2017 kl. 13:18 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Modstanden mod et nyt byggeri i hjertet af Taastrup har været så stor, at udvalgsformand og borgmester nu inviterer en række borgere til dialogmøde om planerne.

Det er lokalplanen for det tidligere bosted Vestervænget på Espens Vænge i Taastrup, der har sat sindene i kog hos flere naboer, som mener, at det foreslåede byggeri er alt for højt og slet ikke passer ind i området, skriver DAGBLADET Roskilde.

Lokalplanen tillader byggeri af 85 boliger i op til fire etagers højde. Planen har været i høring, og der er kommet en række reaktioner på byrådets lokalplansforslag, både i avisen og afgivet som høringssvar.

- Jeg har fulgt debatten i avisen, ligesom jeg har modtaget en række konstruktive tilbagemeldinger, og jeg må konkludere, at vi ikke har været gode nok til at kommunikere, hvad tankerne for området har været. Fra byrådets side har man haft et ønske om at bibeholde de åbne områder omkring bebyggelsen, og det har så været på bekostningen af nogle andre parameter. Som eksempelvis byggehøjde og parkeringsforhold, siger Flemming Andersen (V), formand for plan- og miljøudvalget.

- Men netop byggehøjde og parkeringsforhold er noget af det, som bliver fremhævet som bekymrende, og det tager vi selvfølgelig til efterretning. Derfor har borgmesteren og jeg taget initiativ til, at der indbydes til et møde for interessenterne i og omkring projektet. Her forstiller vi os, at vi indbyder formændene for de omkringliggende grundejerforeninger, arkitekterne og MT Højgaard til en snak om, hvordan vi sammen udvikler området, siger formanden.

Også borgmester Michael Ziegler (K) tager de mange udmeldinger fra borgerne til efterretning.

- Det er vigtigt, at området udvikles i harmoni med den omkringliggende by og ikke mindst de nærmeste naboer. Det ligger mig meget på sinde, og det er klart, at vi reagerer, når det viser sig, at det ikke er tilfældet. Så nu mødes vi, og så får alle parter lov til at byde ind, og så er det mine klare forventning, at vi sammen kan skabe rammerne for et nyt område ved Espens Vænge, siger Michael Ziegler

De to politikere forventer, at mødet kan afholdes allerede i august.

De gør det dog også klart, at skulle der komme væsentlige ændringer til projektet, så vil det betyde en forlængelse af processen omkring udarbejdelse af den endelige lokalplan.