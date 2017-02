Prøver mesterlære for første gang

»Det er noget, jeg har gået og overvejet i flere år og nu skulle det være. Vi har altid elever i praktik i salonen, men har aldrig før prøvet mesterlære og derfor er det meget spændende at prøve. Cecilie skal være mere her i salonen, end hvis hun var almindelig elev. Vi skal for eksempel stå for grundforløbet på 20 uger, som ligger i starten af uddannelsen. Vi arbejder dog tæt sammen med skolen (Next, red.), som kommer her og følger Cecilies forløb. At de kommer her hos os, tror jeg giver et tættere forhold til skolen. For Cecilie, der er i mesterlære, vil det give en større forståelse for faget , fordi hun er ude i virkelighedens verden,« siger Jeanne Steen.