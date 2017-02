Erhvervsforeningerne besøgte produktionsskolen og blev enige om, at den nu skal have mere bevågenhed. Foto: Erik Hvidtfeldt

Produktionsskole mangler praktikpladser

Taastrup - 06. februar 2017

Da de lokale erhvervsforeninger 17. januar var på besøg på Greve og Høje-Taastrup Produktionsskole på Rugvænget i Taastrup, blev det lidt af et wake-up call. Produktionsskolen har nemlig ikke haft den store bevågenhed hos erhvervsfolkene, men de gav hinanden håndslag på, at det skal den have nu.

Det provokerede deltagerne at høre, at skolen har 35 praktikpladser hos erhvervsvirksomheder i Greve, men ikke én i Høje-Taastrup.

Og produktionsskolen har faktisk brug for flere praktikpladser. Det drejer sig om korte praktikophold af to til otte ugers varighed uden forventning om at de efterfølgende får ansættelse. Praktikopholdet skal bruges til at sikre, at de får et praktisk indblik i hvordan tingene foregår i erhvervslivet.

De har behov for praktikpladser inden for følgende områder: vuggestuer, børnehaver, SFO/fritidsklubber, plejehjem/aktivitetscentre, institutioner for handicappede, bosteder, institutionskøkkener, kantiner, vagtfirmaer, ejendomsservicevirksomheder, håndværksvirksomheder, andre servicevirksomheder, restauranter og caféer

74,4 procent kommer videre

Deltagerne fik en grundig introduktion til stedet ved afdelingsleder Sus Berlick og forstander Kim Hansen. Produktionsskolens kursister er unge mennesker som af forskellige årsager har brug for en hånd i ryggen for at komme videre - typisk mennesker der er praktisk orienterede og som ikke har fået tilstrækkeligt høje karakterer i dansk og/eller matematik.

Kim Hansen kunne med tilfredshed fortælle, at 74,4% af kursisterne efter et kortere eller længere ophold kommer videre i uddannelse eller arbejde.

Brug for praktikpladser

Ønsker man at høre nærmere, kan man kontakte afdelingsleder Sus Berlick på tlf. 61618400.

Man kan læse mere om uddannelsesinstitutionen på www.produktionsskole.dk.