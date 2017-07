Mie og Lisbeth tænker, at de nok vil holde en afskedsreception i slutningen af måneden. De har bare ikke haft tid til at tale sammen om det endnu. Foto: Josefine Klitgaard

Populær butik skifter ejer: »Øv øv I vil blive savnet«

Taastrup - 08. juli 2017 kl. 07:47 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange kunder giver udtryk for, hvor meget de kommer til at savne Lisbeth og Mie, når de den 31. juli har sidste dag i tøjbutikken.

"Øv øv. I vil blive savnet. Øv øv, kommer til at savne jer. Det er jeg da godt nok ked af at høre. I vil blive savnet Mie og Lisbeth. I vil blive savnet. Men go otium til jer."

"Hvaaaaaad i to skønne damer vil da blive så savnet, håber i rigtig vil nyde livet som pensionister."

Nu varer det ikke længe, før Lisbeth Munkholm og Mie Gadsø drejer nøglen om til Butik Volume på Taastrup Hovedgade 68.

"Øv øv. Men alting har en ende. Jeg vil savne jer og jeres altid super gode service. Pas på jer selv."

Den 31. juli er den sidste dag, hvor de populære kvinder står bag disken, inden de går på pension.

- Vi skal passe børnebørn, smiler Lisbeth, der er indehaver af butikken og fortæller, at hun er mor til tre sønner, der har givet hende i alt syv børnebørn.

- Det bliver da dejligt at få mulighed for at gå med til bedsteforældredag i børnehaven, smiler hun.

Mie har to børn og fem børnebørn.

- Ja, det bliver dejligt at få mere tid sammen med dem, understreger også hun.

"Jeg kommer godt nok til at savne jer 2 og jeres smil og hjælpsomhed. I har jo været en del af mit Taastrup liv siden i startede i station centret ! Ønsker jer al det bedste i fremtiden", skriver en kunde på butikkens Facebookside.

En anden skriver: "NEJ NEJ det får i bare ikke lov til. I vil blive savnet så meget øv øv. Men held og lykke i fremtiden søde Lisbeth og Mie."

Da Lisbeth og Mie for nyligt postede et opslag på deres Facebookside om, at de vil trække sig tilbage, kom der mange rørende reaktioner fra den trofaste kundekreds, der ikke lagde skjul på, hvor meget Lisbeth og Mie vil blive savnet.

"Ej i er jo en del af Taastrup. I kan ikke bare forsvinde."

"What det kan i da IKKE "

" I vil blive så savnet."

Lisbeth og Mie trøster deres mange kunder med, at Anette Andersen, der fra den 1. august overtager butikken er rigtig sød.

- Anette bor i Taastrup og har i mange år haft en tøjbutik i Allerød, der hedder Anna Anna, fortæller Mie.

"Det et trist i lukker, men i har gjort det super godt og det har altid været en fornøjelse at komme og købe tøj i Volume - så i må virkelig nyde jeres otium," lyder bare et lille udsnit af kommentarerne.

"Ej hvor trist har været Kunde hos jer siden jeg var teenager og i lå i stationscenteret, så ja det er nok 15 år siden. Held og lykke, håber i andre vil forsætte det gode arbejde!"

Butik Volume begyndte i 1983 i Taastrup Stationscenter, siden da er butikken flyttet ned på Taastrup Hovedgade, hvor butikken fik mulighed for at kunne tilbyde sine kunder et større udvalg.

- Vi flyttede herned, da hovedgaden åbnede i 2004, smiler Mie, der har arbejdet for Lisbeth i butikken i mere end 25 år. Helt hvor mange er de ikke helt sikre på, for det var en flydende overgang fra at være dekoratøren bag vinduesudstillingen i butikken, for så at hjælpe til - indtil hun blev rigtig fastansat.

- Anette kommer til at fortsætte med mange af de samme mærker, men hun er mere farverig end os, og kommer med mange flotte kjoler, smiler Lisbeth.

Butikken er kendt for deres nøje udvalgte varer af danske mærker, hvor man både kan finde afslappet tøj, sko og støvler til hverdagsbrug og fest.

Og kvinderne har for mange af deres kunder betydet mere end 'bare en tøjbutik'.

- Der var en af vores kunder, der havde trillet en tåre, da hun læste, at vi stopper. Hendes mand havde sagt, at det jo bare er en tøjbutik. Kunden havde så fortalt ham, at hvis hun havde en dårlig dag, blev hun altid i godt humør, når hun besøgte os i Volume. Og det var jo dejligt at høre, men jeg blev også meget rørt, fortæller Lisbeth.

Efter mere end 30 år i branchen glæder de to 65-årige kvinder sig til at fylde hverdagen med noget nyt, selvom de selvfølgelig vil savne både butikken og de mange trofaste kunder.