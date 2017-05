Socialdemokraterne Anne Mette Bak og Peter Faarbæk var de eneste politikere der mødte op for at samle skrald, selvom alle byrådsmedlemmer havde fået en invitation. Foto: Ole Pedersen

Politikere bandede over svineriet

»Noget forbandet svineri«. Otte poser med affald blev det til på blot 45 minutter. Hvem der kaster alt affaldet kan man ikke vide, men vejen er fyldt med lastbiler med overnattende chauffører der skal ind til DSV. Jeg mener DSV har et stort medansvar for at der løbende ryddes op i området, og må sætte sig sammen med kommunen for at finde en løsning med bedre information, bedre forhold for chaufførerne, flere og bedre affaldsstationer og en løbende oprydning.«