Politiet i kæmpe aktion: Massivt tilstede i boligområde

Han oplyser til avisen, at der er tale om en bandeaktion, og at politiet har to anholdte indtil videre.

Ifølge vagtchefen er den ene anholdt, fordi han er mistænkt for at være en af gerningsmændene i forbindelse med en voldssag i Glostrup. Her mødte en gruppe mænd op foran retten, hvor de truede og begik vold mod et vidne.

Den anden er anholdt, fordi han nægtede at lade sig visitere.