Det er manden her, at politiet håber nogen kan genkende, da han er mistænkt for at tage kvælertag på en kun 13-årig pige på Taastrup Station. Foto: Københavns Vestegns Politi

Politi offentliggør fotos: Tog kvælertag på pige

Københavns Vestegns Politi efterlyser en mand, der mistænkes for at have taget kvælertag på en 13-årige pige på Taastrup Station.

- Billederne er ikke af bedste kvalitet, men vi håber, at det alligevel vil være muligt for vidner at genkende manden. Der er tale om en grov sag, hvor en voksen mand udsætter et barn for kvælertag, siger efterforskningsleder Jacob Ulrich Krogh fra Københavns Vestegns Politis Distrikt Vest.