Piger på hjul: Oplev en historisk sportsbegivenhed

Roller Derby er en kontaktsport, som udføres på rulleskøjter på en oval bane, hvor to hold forsøger at få flest point. Og det er den sport, næsten 600 mennesker kommer til byen for at udføre, herunder 125 børn i alderen fra 10-18 år, et stort antal dommere, streaming crew, fotografer, sponsorer og mange flere.