Pigen var på vej ind i et S-tog på Taastrup Station, da hun kommer til at gå ind i en mand. Foto: Allan Nørregård

Pige kaldt for perkersvin og fik taget kvælertag

Pigen kommer ved et uheld til at gå ind i en mand på Taastrup Station, da hun på vej hjem fra skole klokken 13.53 stiger på toget mod Albertslund Station.

Manden bliver åbenbart så gal, at han skubber til pigen og med den ene hånd tager så stramt fat omkring hendes hals, at hun i et kort øjeblik har svært ved at trække vejret. Derudover kalder han pigen for 'perkersvin'.