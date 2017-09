Se billedserie Enhedslistens Pernille Skipper kommer forbi Høje-Taastrups Gadehavegård og Café Paraplyen. Foto: © Uffe Weng

Pernille Skipper besøger Gadehavegård

Taastrup - 08. september 2017 kl. 10:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den politiske ordfører for Enhedslisten Pernille Skipper kommer både forbi Gadehavegårs og Café Paraplyen tirsdag den 12. september.

- Jeg er på tur for at kickstarte vores kommunal- og regionsvalg. Og jeg rejser rundt med det vigtige budskab, at uanset hvor du bor, så skal du vide, at en stemme på din lokale Enhedslisten-kandidat er en stemme på en knokler. I Høje Taastrup vil Ole Hyldahl og Emil Viskum arbejde benhårdt for at gøre Høje Taastrup Kommune mere grøn, mere fri og meget mere solidarisk, siger Pernille Skipper og fortsætter:

- Jeg kommer også ud i landet for at lytte. For det, der diskuteres på Christiansborg, er ikke nødvendigvis det, der optager folk i deres hverdag. Så der er brug for at komme ud og høre, hvad der foregår, hvordan velfærden opleves og hvilke krav og ønsker, der er til os i Enhedslisten. Så jeg håber at se rigtig mange til vores arrangement tirsdag den 12. september klokken 15.30 ved Netto på Gadehavegaardsvej og til offentligt møde om aftenen på Café Paraplyen Kingosvej 26 klokken 19.00 og høre, hvad der er vigtigt for dem.

Enhedslisten arbejder lokalt for at sikre Danmarks velfærd, så der er gode normeringer i daginstitutionerne, tid til god undervisning til folkeskolen og omsorg for de ældre.

- Vi slås også for at bevare solidariteten i samfundet, så syge og ledige får ordentlige tilbud og et socialt sikkerhedsnet. Vi vil have kommuner forrest i den grønne omstilling, så der omlægges til vedvarende energi og økologi i hele landet. Sidst men ikke mindst vil vi styrke borgernes indflydelse på det lokale demokrati, understreger Pernille Skipper.

Klokken -15.00: Pernille Skipper ankommer til Netto ved Gadehavegaard 15.30: Pernille Skipper og Emil Viskum holder kort 'Ølkassetale'.

15.30-17: Der er opstillet en 'ønskevæg', hvor folk kan skrive deres ønsker, drømme m.m. for området

19.00: Offentligt møde på Café Paraplyen, hvor der vil være musik, kage, kaffe og taler fra Pernille Skipper, Ole Hyldahl og Emil Viskum og mulighed for at snakke med henholdvis Pernille, Ole og Emil om sine drømme, ønsker m.m. for Høje Taastrup Kommune.