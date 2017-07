Pensionatet indsamler brugt tøj

- En anden måde at indsamle tøj på er ved at uddele sække til alle husstande i et boligkvarter. Sække med tøj i indsamles så ved fortovskanten på en bestemt dag i måneden, fortæller Pensionatets leder og stifter af den lokale genbrugsvirksomhed, Ole Hjuler.

Ole Hjuler fortæller, at 4Plus på den måde giver Pensionatet nye muligheder for at tilbyde jobtræning og beskæftigelse. 4Plus vil således både være til gavn for arbejdstagere, for kommunen, for samfundet og for Blå Kors Pensionats sociale arbejde, understreger han.